新冠驚見「新病毒」確診暴增9成　死亡率是流感9倍

▲新冠疫情再掀高峰，專家認為與病毒進化、傳播力強有關，研判感染潮會延燒較長的時間。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近來醫院、診所擠爆看診人潮，其中新冠感染患者最多，根據疾管署最新資料，新冠單周就診人數暴增近9成、重症人數93名，雙雙創下新高紀錄！專家告訴CTWANT，主因是新病毒株「NB.1.8.1」免疫逃脫能力較強，因此瞬間讓疫情延燒，再加上其他病毒株也伺機而動，恐怕讓這波疫情至少持續3個月，醫師提醒，新冠死亡率是流感的9倍，若屬於高齡、慢性病危險族群，就要特別當心！

「這波疫情比較複雜，以前都是一支主流病毒株同步在全球傳播，但目前全世界同時有幾支較強勢的病毒株，很容易接二連三地感染。」台大兒童醫院感染科醫師黃立民說，目前台灣主流病毒株NB.1.8.1，主要是來自香港、中國；美國則流行LP.8.1，別的國家又不同，所以導致疫情拖得久 。

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疾管署副署長羅一鈞說，原本台灣以XEC為主流主病毒，但近5周NB.1.8.1突然竄升，目前佔45%為最多，由於NB.1.8.1免疫逃脫力較強、傳染力高，所以疫情迅速升溫。根據疾管署最新統計，5/12~5/19新冠就診人次1.9萬，增加88.2%，另新增93起重症、4例死亡，皆創下今年新高紀錄。

「近來門診人數明顯增加，每10位就診者中近一半確診新冠，除了喉嚨痛外、發燒、全身痠痛、咳嗽，也有不少人出現腸胃道症狀，無論症狀為何，確診者普遍反映『很不舒服』，絕非只像感冒一般。」台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國醫師說，以2023年11月～2024年2月感染高峰期來看，新冠併發重症率平均是流感的16倍、死亡率更高達9倍。

▲疾管署副署長羅一鈞認為疫情高峰將落在6月，呼籲危險族群應趕緊接種疫苗增強免疫力。

根據疾管署統計，9成以上重症及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗，黃振國提醒50~64歲族群尤其須當心。「台灣慢性病有年輕化趨勢，50~64歲約7成都有慢性病，但該族群不屬於新冠抗病毒藥物的公費使用對象，所以更應及早透過疫苗保護自己。」

黃振國提醒，慢性病患者及年長者等高風險族群若至今連一劑新冠疫苗都尚未接種，請務必儘快補上，而65歲以上長者、55至64歲原住民以及出生滿6個月以上且有免疫不全及低下者，只要距離第一劑JN.1疫苗接種時間滿6個月，應儘速接種第二劑，才能避免置身新冠重症與死亡風險中。

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