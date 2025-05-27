快訊／柯文哲又遭延押2個月　朱立倫聲援：司法明顯雙重標準

▲朱立倫發文聲援柯文哲。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者柯振中／綜合報導

針對民眾黨前主席柯文哲持續遭法院延押，國民黨主席朱立倫27日批評，司法已成為打壓異己的工具，呼籲全民正視「司法濫權」問題，並強調應回歸公平、公正的法律程序，捍衛台灣民主制度。

朱立倫27日在臉書上發文指出，柯文哲在缺乏具體犯罪證據、僅憑模糊指控的情況下，遭到長達九個月的羈押，如今法院再度裁定延押，令人震驚。羈押應為限制人身自由的最後手段，不應淪為偵查慣例或政治工具。

他提到，目前司法出現「雙重標準」的情況，對不同政治立場的案件採取不同處置態度，針對在野人士的案件動輒搜索、羈押，而涉及罷免藍營立委的組織則多半草草了結。他認為，這種差別待遇讓人民對司法公正性產生嚴重疑慮，進而侵蝕民主根基。

朱立倫進一步強調，當前執政者應「懸崖勒馬」，停止對司法的干預，回歸憲政秩序與法治精神。他呼籲所有在野力量團結一致，共同監督執政權力，防止司法被政治勢力操控。

朱立倫最後說，懇請所有重視公平與民主的民眾勇敢站出來，透過選票表達對濫權行為的反對，堅定告訴執政者，不能將司法當作打擊政敵、鞏固權力的手段。他警告，若任由這樣的情況繼續發生，「今日柯文哲的遭遇，明日就可能落在每一位仗義執言的國人身上」。