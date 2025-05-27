　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲又遭延押2個月　朱立倫聲援：司法明顯雙重標準

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫發文聲援柯文哲。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者柯振中／綜合報導

針對民眾黨前主席柯文哲持續遭法院延押，國民黨主席朱立倫27日批評，司法已成為打壓異己的工具，呼籲全民正視「司法濫權」問題，並強調應回歸公平、公正的法律程序，捍衛台灣民主制度。

朱立倫27日在臉書上發文指出，柯文哲在缺乏具體犯罪證據、僅憑模糊指控的情況下，遭到長達九個月的羈押，如今法院再度裁定延押，令人震驚。羈押應為限制人身自由的最後手段，不應淪為偵查慣例或政治工具。

他提到，目前司法出現「雙重標準」的情況，對不同政治立場的案件採取不同處置態度，針對在野人士的案件動輒搜索、羈押，而涉及罷免藍營立委的組織則多半草草了結。他認為，這種差別待遇讓人民對司法公正性產生嚴重疑慮，進而侵蝕民主根基。

朱立倫進一步強調，當前執政者應「懸崖勒馬」，停止對司法的干預，回歸憲政秩序與法治精神。他呼籲所有在野力量團結一致，共同監督執政權力，防止司法被政治勢力操控。

朱立倫最後說，懇請所有重視公平與民主的民眾勇敢站出來，透過選票表達對濫權行為的反對，堅定告訴執政者，不能將司法當作打擊政敵、鞏固權力的手段。他警告，若任由這樣的情況繼續發生，「今日柯文哲的遭遇，明日就可能落在每一位仗義執言的國人身上」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰「紫爆區」曝　氣象署示警防災淹水
吳謹言產後首現身！　「穿緊身T洩真實身材」
10男女「肉體交疊」塞爆小客車！　緬甸移工非法偷渡泰國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯文哲又遭延押2個月　朱立倫聲援：司法明顯雙重標準

呱吉「不喜歡林昶佐」被私下說壞話：偶包太重把人分酷、遜兩類

柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒批侵害人權：萬用稿複製貼上

砍補助款地方跳腳　行政院喊共體時艱：一同度過在野黨造成的困境

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

快訊／柯文哲又遭延押2個月　朱立倫聲援：司法明顯雙重標準

呱吉「不喜歡林昶佐」被私下說壞話：偶包太重把人分酷、遜兩類

柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒批侵害人權：萬用稿複製貼上

砍補助款地方跳腳　行政院喊共體時艱：一同度過在野黨造成的困境

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

快訊／台科大實驗室突起火冒濃煙　警消到場疏散師生

樂天女孩「遭影射偷吃富商懷孕」　琳妲急上火線發聲：不是我

高虹安擘劃社福藍圖開花結果　邱臣遠：實現幸福真永遠就是現在進行式

宇宙少女多榮嗆經紀公司「兔死狗烹」！　不滿被忽視…刪文截圖曝光

快訊／柯文哲又遭延押2個月　朱立倫聲援：司法明顯雙重標準

落髮、斷髮好困擾！營養師教你「吃對食物」改善最有感

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰「紫爆區」曝　氣象署示警防災淹水

川普狂嗆歐盟成立是「為了搞美國」　歐洲央行總裁：糟糕言論

《星際寶貝：史迪奇》票房開紅盤　卡哇伊首飾搶市

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

政治熱門新聞

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

金城國中18禁考題老師是長年累犯　「臭娘炮」、「老衲的大X」也入題

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

反廢死公投遭中選會擋關！受害家屬轟國恥

吳宗憲一張圖酸爆李俊俋　轟公務車私用：把民眾當盤子？

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

更多熱門

相關新聞

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押

京華城案件目前正在審理當中，案件4名被告柯文哲、李文宗、沈慶京及應曉薇目前仍在被羈押當中，自去年9月5日至今，已被羈押將近9個月。由於6月1日羈押期將屆滿，合議庭提訊4人進行延押訊問後，認為羈押原因並未消滅，因此裁定4人6月2日起延長羈押2個月。

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

朱立倫稱盼交棒黨魁　洪孟楷：誰在乎？

朱立倫稱盼交棒黨魁　洪孟楷：誰在乎？

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：未有具體違法事由

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：未有具體違法事由

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

關鍵字：

柯文哲北檢貪汙京華城朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　對話紀錄曝光

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧男閨蜜身份起底

新冠狂飆！羅一鈞宣布：3場所建議戴口罩

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面