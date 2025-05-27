柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒批侵害人權：萬用稿複製貼上

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，去年9月5日台北地院依《貪污治罪條例》裁定羈押禁見。台北地院今（27日）做出最新裁定，由於證人交互詰問尚未結束，法院諭知前台北市長柯文哲等4名被告延長羈押禁見2個月。對此，民眾黨三點聲明回應，對此結果無法接受，怒批北院雙標，讓人民對司法信任再度重創。

民眾黨三點聲明表示，第一，北院裁定的延押理由書中，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，不僅通篇裁定充斥空洞籠統的形容詞，更可謂是套用「萬用例稿」複製貼上，一句「晦暗不明」就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。

第二，此外，合議庭竟無視前幾次開庭中，許多檢察官偵訊時透過不正訊問所引導出的筆錄記載，皆在證人交互詰問時一一被清楚呈現不堪一擊，檢方甚至以證人片面臆測之詞作為起訴依據，僅憑「臆測、猜的」證詞來認定柯文哲「涉嫌重大」；且多位證人皆證言，柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告，既是依法辦理，如此「欲加之罪」，怎能以剝奪人身自由之最劇烈手段，延押柯文哲、侵害柯文哲人權。

第三，柯文哲前主席已多次在法庭上強調「不可能逃亡，否則台灣民眾黨就毀了」，加上年邁老母親重病、父親後事尚待長子決定處置，更證明柯文哲不可能棄之不顧。儘管如此，北院仍舊裁定延押，一句「趨吉避凶是基本人性」即認定柯文哲有逃亡之虞，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。