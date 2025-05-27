　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權：萬用稿複製貼上

▲▼ 應曉薇、沈慶京、柯文哲押抵北院。 。（圖／記者黃哲民攝）

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，去年9月5日台北地院依《貪污治罪條例》裁定羈押禁見。台北地院今（27日）做出最新裁定，由於證人交互詰問尚未結束，法院諭知前台北市長柯文哲等4名被告延長羈押禁見2個月。對此，民眾黨三點聲明回應，對此結果無法接受，怒批北院雙標，讓人民對司法信任再度重創。

民眾黨三點聲明表示，第一，北院裁定的延押理由書中，根本找不到有必要繼續羈押柯文哲的具體事證，不僅通篇裁定充斥空洞籠統的形容詞，更可謂是套用「萬用例稿」複製貼上，一句「晦暗不明」就裁定繼續延押，嚴重違反刑事訴訟法的羈押規定，令人完全無法接受。

第二，此外，合議庭竟無視前幾次開庭中，許多檢察官偵訊時透過不正訊問所引導出的筆錄記載，皆在證人交互詰問時一一被清楚呈現不堪一擊，檢方甚至以證人片面臆測之詞作為起訴依據，僅憑「臆測、猜的」證詞來認定柯文哲「涉嫌重大」；且多位證人皆證言，柯文哲從未針對京華城容積獎勵下指導棋，一切根據都委會審議結果，依法辦理施行公告，既是依法辦理，如此「欲加之罪」，怎能以剝奪人身自由之最劇烈手段，延押柯文哲、侵害柯文哲人權。

第三，柯文哲前主席已多次在法庭上強調「不可能逃亡，否則台灣民眾黨就毀了」，加上年邁老母親重病、父親後事尚待長子決定處置，更證明柯文哲不可能棄之不顧。儘管如此，北院仍舊裁定延押，一句「趨吉避凶是基本人性」即認定柯文哲有逃亡之虞，對比綠色權貴一再輕易逃亡，如此的雙標，讓人民對司法信任再度重創。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透連6槓「下期飆1.9億」　15幸運兒抱走百萬紅包
山東化工廠大爆炸「已5人死亡」！6人失聯搜救中
Andy反擊家寧遭出征！　大量外國人用中文狂罵
快訊／柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒發聲明
快訊／柯文哲等4被告已被羈押近9個月！北院裁定延押
辜仲諒出庭哽咽「棒球比我生命重要」喊絕不逃亡　法院一方式監控
家寧男閨蜜身分起底！是台灣首位出櫃男星　曾公開謝Andy

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒批侵害人權：萬用稿複製貼上

砍補助款地方跳腳　行政院喊共體時艱：一同度過在野黨造成的困境

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

北士科大開發！捷運局曝社子輕軌6年落成　議員籲及早規劃交通

陸媒稱台灣駭攻廣州科技公司？　我國安局駁：中共轉移焦點

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

柯文哲再被延押2個月　民眾黨怒批侵害人權：萬用稿複製貼上

砍補助款地方跳腳　行政院喊共體時艱：一同度過在野黨造成的困境

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

賴清德宴請關島總督　準備粽子、特製甜點「台美國旗棒棒糖」

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

北士科大開發！捷運局曝社子輕軌6年落成　議員籲及早規劃交通

陸媒稱台灣駭攻廣州科技公司？　我國安局駁：中共轉移焦點

快訊／大樂透連6槓「下期飆1.9億」　15幸運兒抱走百萬紅包

申敏兒登機裝全套LV　疊搭珠寶襯女神氣場

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台股強彈後爆507萬違約交割　今年單日第四高

田馥甄關濾鏡自拍0修圖！　「真實膚況現形」震撼2.3萬人

國光女神認「不慎介入婚姻」！　見正宮訊息秒清醒…果斷封鎖渣男

耗時9年打造！首部高鐵災難片《96分鐘》 　林柏宏化身拆彈專家救百名乘客

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

夏季必買3款「秀髮蓬鬆神器」　就是讓你出油不扁塌

中國女婿「請別講台語」遭出征　老闆宣布暫時停業：保護家人

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

政治熱門新聞

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

金城國中18禁考題老師是長年累犯　「臭娘炮」、「老衲的大X」也入題

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書　中選會將行政調查

北院裁定柯文哲延押2個月　民眾黨怒批侵害人權

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

輝達落腳北士科！北市府今收到新光人壽回函　三大重點未提輝達

游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

反廢死公投遭中選會擋關！受害家屬轟國恥

吳宗憲一張圖酸爆李俊俋　轟公務車私用：把民眾當盤子？

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

賴政府強推中正路改名　蔣萬安批：搞政治、不辦正事無法苟同

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

更多熱門

相關新聞

游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

游盈隆：大罷免尾大不掉民進黨難忽視

延燒全台的大罷免案，罷藍委部分已有31位二階連署達標，但罷綠委還是零。台灣民意基金會董事長游盈隆今（27日）表示，大罷免沒有正當性，因為2024選舉剛過，立刻就開始籌劃罷免，這本來就站不住腳；他直言，罷免本身是人民的基本權利，但是並沒有大於選舉，「罷免並不是更大的民主，更大的民主是公投」。他認為，大罷免尾大不掉，罷團串連起來變成新勢力，是民進黨不能忽視的力量。

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：未有具體違法事由

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：未有具體違法事由

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

關鍵字：

柯文哲民眾黨京華城

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　對話紀錄曝光

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

新冠狂飆！羅一鈞宣布：3場所建議戴口罩

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面