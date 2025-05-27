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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸媒稱台灣駭攻廣州科技公司？　我國安局駁：中共轉移焦點

▲▼國安局大門。（圖／取自Google街景）

▲國安局大門。（圖／取自Google街景）

政治中心／台北報導

中國大陸官媒27日報導指稱，廣州一間科技公司遭到網路攻擊，中國公安機關調查後發現，該網路攻擊是來自台灣的駭客組織。對此，《ETtoday新聞雲》記者向我國安局詢問，國安局表示，中共對外各種網駭行為，已引發國際社會關注，成為全球資安威脅來源。中共為轉移焦點，不排除藉由操作不實資安訊息，混淆外界視聽，藉以掩飾相關網駭行為。

根據中國大陸官媒新華社報導，廣州市公安局天河區分局日前發布警情通報，指稱廣州一間科技公司遭到境外駭客組織的網路攻擊：經調查，該駭客組織針對10多個省分、1000多個涉及軍工、能源、水電、交通、政府等的重要網路系統，搜集相關系統基礎訊息和技術情報，並透過大範圍發送釣魚郵件、自製簡易木馬程式等手法，實施網路攻擊。

對此，《ETtoday新聞雲》記者向我國安局詢問，國安局表示，中共駭客組織長期對我國進行網駭竊資，並傳散虛假訊息，實施認知作戰，企圖破壞我國關鍵基礎設施及製造社會分化對立。

國安局指出，中共去年（2024）對我政府服務網日均侵擾攻擊次數達240萬次；今年中共對我網駭仍以政府機關為主要目標（佔84%），惟能源及國防供應鏈部門遭網駭次數較去年同期大幅攀升，分別增加10倍及2.3倍。

國安局強調，中共對外各種網駭行為，已引發國際社會關注，成為全球資安威脅來源。中共為轉移焦點，不排除藉由操作不實資安訊息，混淆外界視聽，藉以掩飾相關網駭行為。

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