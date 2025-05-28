台大毒梟「父母自幼離異」母涉洗錢　繼承父親好頭腦走歪路

▲林睿庠曾接受網路頻道訪問。（圖／翻攝自YouTube／Pentester Academy TV）

記者葉國吏／綜合報導

台大資管系高材生林睿庠(24歲)因在暗網販售毒品，3年海撈新台幣破30億，被美國FBI逮捕。根據了解，林睿庠父親是航太領域專家，但自幼父母離異，林睿庠跟媽媽一起生活，而媽媽也被列洗錢被告。

林睿庠以「法老」為暱稱，在2020年創建一個專業化的毒品交易平台，3年間累積獲利突破30億元。美國FBI掌握相關情資，並展開長期跟監。林在過境紐約準備前往新加坡申請研究所時，被美方逮捕。目前，他可能面臨最重終身監禁的刑責。

台北地檢署隨後搜索林睿庠位於天母的豪宅，並扣押銀行帳戶及虛擬貨幣，初步估算市值逾新台幣2億元。檢調指出，林睿庠的父親林攸信是台大傑出校友，專攻航太領域，兩人雖同樣擁有卓越背景，卻走上截然不同的道路。

▲台大毒梟林睿庠因在暗網經營「匿名市場」（Incognito Market）毒品交易平台，而在美國被捕。（圖／翻攝自美國司法部）

林睿庠的父親林攸信，畢業於成大航太系，後於台大攻讀碩士學位。他曾與同學共同創辦「全球定位股份有限公司」，開發業務人員管理系統軟體，讓企業主能透過定位技術掌握業務員動向。

根據《聯合報》報導，林睿庠自幼父母離異，很少跟父親聯絡。林睿庠跟媽媽一起生活，媽媽從事金融業，他跟美國司法單位透露，媽媽時常餓肚子啃飯糰度日，所以他才努力考上台大領獎學金。

檢方懷疑，林睿庠將資產陸續轉匯到施姓母親、胞弟的帳戶，其中施的帳戶金額高達400萬餘元，懷疑幫忙洗錢，將林睿庠媽媽列為洗錢被告。