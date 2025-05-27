　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底

我們想讓你知道…前言： 美國聯邦調查局（FBI）破獲暗網毒品交易平台「隱身市場」經營者「法老」，真實身分竟是台大資管系高材生林睿庠，林男藉平台撮合全球網路交易3年多，不法所得超過1億美元（逾新台幣30億元），台灣檢調近來查扣林男資產，包括豪宅、銀行帳戶及虛擬幣，金額逾2億元。根據《鏡週刊》報導，他近日與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見決定將宣判日延期至9月，只要美方順利逮捕未曝光共犯，這位透過虛擬幣隱身網路的數位平台毒梟有望躲過終身監禁。

林睿庠（右）在聖露西亞擔任替代役，教導當地司法警察如何偵辦暗網毒品交易不法，詎料他竟是全球大毒梟，相當諷刺。（翻攝國發會臉書）

▲林睿庠（右）在聖露西亞擔任替代役，教導當地司法警察如何偵辦暗網毒品交易不法，詎料他竟是全球大毒梟，相當諷刺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林睿庠因販毒資產暴增，對照幾年前，還得以低收入戶身分申請「事恩獎學金」，才能進入台大就學，如今看來相當諷刺。但他萬萬沒想到，自己的行為不但連累媽媽成為洗錢共犯遭調查，林母將來也恐遭起訴，難逃牢獄之災。

本刊掌握，全案能夠突破，是因為FBI透過通訊監察發現，林睿庠在推出「隱身」前，早在4年前就透過電子郵件給自己發送了一張暗網市場的架構圖，當時林睿庠購買網域名、註冊手機號碼及收信地址都是他在台灣申請的電子信箱，也因此鎖定他是毒品暗網交易主謀。

美方鎖定林睿庠是國際大毒梟，早已暗中監控，並通知台灣檢調協助緝捕。（翻攝自紐約南區聯邦法院文件）

▲美方鎖定林睿庠是國際大毒梟，早已暗中監控，並通知台灣檢調協助緝捕。

林睿庠前年底飛抵加拿大多倫多停留一晚再轉飛聖露西亞服替代役的轉機過程，美方也派員全程跟監，發現他入境多倫多後，先上了一輛Uber計程車，進到飯店後再去當地的午夜酒吧小酌，隔天飛抵聖露西亞後，又去當地的海港俱樂部，接觸對象全被蒐證。

諷刺的是，他在聖露西亞協助邦交國打擊犯罪，在被捕的前2個月，他還在我駐聖露西亞大使館向該國30名電信警察演講「網路犯罪和加密貨幣」，就連聖露西亞政府都發出新聞稿大讚課程有助警方打擊網路犯罪及追查加密貨幣技巧。

林睿庠在紐約甘迺迪機場轉機時，遭美國FBI逮捕，後來不但認罪，並陸續供出其他共犯。（翻攝自維基百科，Doug Letterman攝）

▲林睿庠在紐約甘迺迪機場轉機時，遭美國FBI逮捕，後來不但認罪，並陸續供出其他共犯。

根據FBI臥底釣魚潛入該平台調查發現，林睿庠前年底開始「黑吃黑」，有多位買家反應買到偽藥，例如有人要買止痛劑，結果卻收到藥效更強的芬太尼，差點鬧出人命。不只出貨商品名實不符，林睿庠居然把歪腦筋動到買家、賣家最在意的交易個資，就在林睿庠落網前夕，即去年3月間，「隱身市場」網站突然關閉，導致買賣雙方寄存在暗網的資金形同人間蒸發，幾天後，網站重新上線，首頁竟出現新訊息，「以為我們會消失嗎？我們為你準備最後的小驚喜。」

林睿庠過境紐約準備轉飛新加坡申請研究所，遭美方FBI逮捕。（示意圖，圖非當事人，翻攝FBI臉書）

▲林睿庠過境紐約準備轉飛新加坡申請研究所，遭美方FBI逮捕。

詎料，「驚喜」指的是買家或賣家都必須支付一筆最高2萬美元（約合新台幣64萬元）費用，否則所有的買賣毒品的罪證訊息將會被全部公開，由於手法十分惡劣，等同盜取毒販資金，且以公布交易細節做為威脅手段，也讓「隱身」暗網瞬間崩盤，沒人敢在此交易毒品，林睿庠被逮後，FBI正循線掌握網站交易資料庫擴大偵辦中。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
封面故事／架暗網3年海撈30億在美被捕　24歲台大學霸全球販毒台灣資產遭扣
台大學霸大毒梟4／誓言「大學四年換一生」栽了　他落網後家書對母吐心聲
台大學霸大毒梟／24歲台大邪惡天才暗網毒銷全球　3年海撈30億紐約落網

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸公布台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」
Google搜尋市占跌破90%！馬斯克：將被AI取代
監院秘書長李俊俋遭爆用公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所
24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑
台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底
快訊／砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

45萬股未上市股票還有山坡地　彰化分署法拍會6/3登場

屋頂私設風力發電…電線走火引爆蓄電池釀火警！3人一度受困待援

店員苦勸是詐騙　新竹男執意要寄件！下場被判關5年

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

快訊／涉京華城弊案！　中石化前董座林克銘500萬交保

快訊／國道1號台中王田段大貨車追撞！　釀3車連環事故　

學員控地球村「詐騙招生」逼刷卡　系統性剝削警告快逃

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

45萬股未上市股票還有山坡地　彰化分署法拍會6/3登場

屋頂私設風力發電…電線走火引爆蓄電池釀火警！3人一度受困待援

店員苦勸是詐騙　新竹男執意要寄件！下場被判關5年

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

快訊／涉京華城弊案！　中石化前董座林克銘500萬交保

快訊／國道1號台中王田段大貨車追撞！　釀3車連環事故　

學員控地球村「詐騙招生」逼刷卡　系統性剝削警告快逃

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」

徐旭東感冒未出席裕民股東會　獨子徐國安主持處女秀

陳柏毓海盜升3A首戰奪勝投　先發5局4K無失分最速150公里

遠見滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎　台南逆勢升溫

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

家寧爆Andy「出軌多女」　陳沂酸：毫無關係

山本由伸奪第6勝助道奇止敗　大谷翔平連兩戰開轟重返全壘打王

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

【床上被逮】27歲男搶40萬金鍊變現！錢還沒花完人就進警局 #南投

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

看到行人竟加速！2女「斑馬線上狂奔」逃命

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

國小生被陸配直播　10天3起報案

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

廟會盃大亂鬥！陣頭對決夫妻「神尊慘趴地」

更多熱門

相關新聞

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

美國聯邦調查局（FBI）破獲暗網毒品交易平台「隱身市場」經營者「法老」，真實身份竟是台大資管系高材生林睿庠，林男藉平台搓合全球網路交易3年多，不法所得竟超過1億美金（逾30億新台幣），台灣檢調近來查扣林男資產，包括位在台北市天母的豪宅、銀行帳戶及虛擬幣，金額逾2億元，難以想像他上大學前仍是低收入戶。

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

柯市府拆「北士科古蹟」　不甩地主低價徵收

柯市府拆「北士科古蹟」　不甩地主低價徵收

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

北士科爆違法徵收！　柯市府「離譜會議紀錄」流出

北士科爆違法徵收！　柯市府「離譜會議紀錄」流出

關鍵字：

鏡週刊林睿庠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面