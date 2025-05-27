台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底

▲林睿庠（右）在聖露西亞擔任替代役，教導當地司法警察如何偵辦暗網毒品交易不法，詎料他竟是全球大毒梟，相當諷刺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林睿庠因販毒資產暴增，對照幾年前，還得以低收入戶身分申請「事恩獎學金」，才能進入台大就學，如今看來相當諷刺。但他萬萬沒想到，自己的行為不但連累媽媽成為洗錢共犯遭調查，林母將來也恐遭起訴，難逃牢獄之災。

本刊掌握，全案能夠突破，是因為FBI透過通訊監察發現，林睿庠在推出「隱身」前，早在4年前就透過電子郵件給自己發送了一張暗網市場的架構圖，當時林睿庠購買網域名、註冊手機號碼及收信地址都是他在台灣申請的電子信箱，也因此鎖定他是毒品暗網交易主謀。

▲美方鎖定林睿庠是國際大毒梟，早已暗中監控，並通知台灣檢調協助緝捕。

林睿庠前年底飛抵加拿大多倫多停留一晚再轉飛聖露西亞服替代役的轉機過程，美方也派員全程跟監，發現他入境多倫多後，先上了一輛Uber計程車，進到飯店後再去當地的午夜酒吧小酌，隔天飛抵聖露西亞後，又去當地的海港俱樂部，接觸對象全被蒐證。

諷刺的是，他在聖露西亞協助邦交國打擊犯罪，在被捕的前2個月，他還在我駐聖露西亞大使館向該國30名電信警察演講「網路犯罪和加密貨幣」，就連聖露西亞政府都發出新聞稿大讚課程有助警方打擊網路犯罪及追查加密貨幣技巧。

▲林睿庠在紐約甘迺迪機場轉機時，遭美國FBI逮捕，後來不但認罪，並陸續供出其他共犯。

根據FBI臥底釣魚潛入該平台調查發現，林睿庠前年底開始「黑吃黑」，有多位買家反應買到偽藥，例如有人要買止痛劑，結果卻收到藥效更強的芬太尼，差點鬧出人命。不只出貨商品名實不符，林睿庠居然把歪腦筋動到買家、賣家最在意的交易個資，就在林睿庠落網前夕，即去年3月間，「隱身市場」網站突然關閉，導致買賣雙方寄存在暗網的資金形同人間蒸發，幾天後，網站重新上線，首頁竟出現新訊息，「以為我們會消失嗎？我們為你準備最後的小驚喜。」

▲林睿庠過境紐約準備轉飛新加坡申請研究所，遭美方FBI逮捕。

詎料，「驚喜」指的是買家或賣家都必須支付一筆最高2萬美元（約合新台幣64萬元）費用，否則所有的買賣毒品的罪證訊息將會被全部公開，由於手法十分惡劣，等同盜取毒販資金，且以公布交易細節做為威脅手段，也讓「隱身」暗網瞬間崩盤，沒人敢在此交易毒品，林睿庠被逮後，FBI正循線掌握網站交易資料庫擴大偵辦中。

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