24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

▲林睿庠在我邦交國聖露西亞擔任外交替代役男，因成立毒品暗網海撈逾30億元在美遭逮，面臨終身監禁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國聯邦調查局（FBI）破獲暗網毒品交易平台「隱身市場」經營者「法老」，真實身份竟是台大資管系高材生林睿庠，林男藉平台搓合全球網路交易3年多，不法所得竟超過1億美金（逾30億新台幣），台灣檢調近來查扣林男資產，包括位在台北市天母的豪宅、銀行帳戶及虛擬幣，金額逾2億元，難以想像他上大學前仍是低收入戶。

本刊掌握，他近日與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見決定將宣判日延期至9月，只要美方順利逮捕未曝光共犯，這位透過虛擬幣隱身網路的數位平台毒梟有望躲過終身監禁。

▲林睿庠成立被稱為「隱身」（Incognito）的毒品暗網市場，利用加密貨幣交易平台在全球各地撮合毒品交易。

本刊取得紐約南區聯邦檢察官辦公室解封文件顯示，林睿庠在2020年10月成立「隱身市場」（Incognito Market）毒品暗網，作為專門為毒品交易的暗網平台，當時他年僅19歲，網站設計卻相當商業化，除了圖文並茂，利用簡單圖說解釋毒品效能，還有銷售排行榜熱門推薦毒品，並列出官網推薦的十大優質賣家，且採用類似電商購物平台網站的瀏覽功能，提供品牌、廣告、免運費及其他客訴服務，宛如新興毒品購物網。

▲毒品氾濫問題日趨嚴重，且影響身心健康，全球各國聯手合作緝毒。

該網站短短幾年來，不但吸引超過20萬名毒蟲消費使用，更有上千個毒梟在此販毒，成為海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等非法毒品以及冒牌處方藥品的交易平台，林睿庠則以「法老王」（Pharoah），或「法老」（faro）化名身分掌控平台運營，並和其他共犯討論毒品供應商選擇及交易決策，旗下還聘員工24小時輪班管理網站。

▲林睿庠在紐約甘迺迪機場轉機時，遭美國FBI逮捕，後來不但認罪，並陸續供出其他共犯。

為了躲避查緝，林睿庠採用加密貨幣交易機制，並設計出一套類似銀行的會員系統，他要求毒品賣家必須先在「隱身網站」註冊並支付上架費，用戶可將加密貨幣存入個人帳戶，等交易完成後，加密貨幣會從買方的銀行帳戶轉移至藥頭帳戶，系統也會自動扣除5%交易費作為平台收入，該系統也會確保買家與賣家間彼此保持匿名，讓交易流程完全隱匿。

▲調查局強力緝毒，日前公開銷毀各類查扣毒品逾2千公斤，展現執法決心。

建立能夠互信的交易，該平台還設計留言私訊問答功能，讓買賣雙方可在匿蹤狀態下，由買毒一方提問，再由賣毒一方回覆，若買毒消費者未收到毒品，平台還會協助暫停出金給賣家，甚至代為賠償消費者並剔除沒有誠信的藥頭，確保消費沒有爭議，因此該暗網推出之際，頗受毒梟與毒蟲青睞。

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