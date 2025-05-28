台大毒販「黑吃黑」內幕！炫富被駭改勒索暗網　個性奸貪沒道義

▲台大學霸林睿庠販毒被逮。（圖／翻攝自YouTube／Pentester Academy TV）

記者葉國吏／綜合報導

台大資管系高材生林睿庠(24歲)因在暗網販售毒品，3年海撈新台幣破30億，被美國FBI逮捕。根據了解，林睿庠因販毒賺進不少虛擬貨幣，他後來收手改當虛擬貨幣玩家，常在推特貼出盈虧單，結果被駭客盯上洗劫，最後林睿庠因週轉不靈才爆出黑吃黑的狀況。

林睿庠以「法老」為暱稱，在2020年創建一個專業化的毒品交易平台，3年間累積獲利突破30億元。美國FBI掌握相關情資，並展開長期跟監。林在過境紐約準備前往新加坡申請研究所時，被美方逮捕。目前，他可能面臨最重終身監禁的刑責。

▲台男林睿庠因在暗網經營「匿名市場」（Incognito Market）毒品交易平台，而在美國被捕。（圖／翻攝自美國司法部）

根據了解，林睿庠在去年3月間，「隱身市場」網站突然關閉，導致買賣雙方寄存在暗網的資金形同人間蒸發，幾天後，網站重新上線，首頁竟出現新訊息，「以為我們會消失嗎？我們為你準備最後的小驚喜。」結果這驚喜竟然是勒索買家、賣家每人2萬美金、否則將公開對方資料。

臉書粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」今早發文透露林睿庠黑吃黑內幕，表示林睿庠後來因販毒賺進不少虛擬貨幣，後來收山改以虛擬貨幣玩家自稱，時常在社群網路上炫富，也很愛炫耀他購買的NFT（非同質化代幣，英語：Non-Fungible Token，簡稱：NFT）。

後來林睿庠高調的行為被駭客盯上，利用木馬程式讓林睿庠上當，結果林睿庠的虛擬貨幣、NFT都被偷走。林睿庠最後因週轉不靈，所以開始向曾在暗網買賣毒品的人勒索，若不從就公開個資。「馬卡人妻血淚廚房歷險記」直言：其實他（林睿庠）個性非常的奸詐，愛炫耀，很貪心，沒道義，而且無法無天。