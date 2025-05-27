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台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

我們想讓你知道…前言： 美國聯邦調查局（FBI）破獲暗網毒品交易平台「隱身市場」經營者「法老」，真實身分竟是台大資管系高材生林睿庠，林男藉平台撮合全球網路交易3年多，不法所得超過1億美元（逾新台幣30億元），台灣檢調近來查扣林男資產，包括豪宅、銀行帳戶及虛擬幣，金額逾2億元。根據《鏡週刊》報導，他近日與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見決定將宣判日延期至9月，只要美方順利逮捕未曝光共犯，這位透過虛擬幣隱身網路的數位平台毒梟有望躲過終身監禁。

紐約法院針對林睿庠販毒案原訂在今年3月宣判，因他認罪改至9月宣判。（翻攝Google Maps）

▲紐約法院針對林睿庠販毒案原訂在今年3月宣判，因他認罪改至9月宣判。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由於林睿庠架設的毒品暗網平台匿蹤交易制度完善、商品多元，「隱身市場」業績攀升，月營收最顛峰時一度衝破500萬美金（約合新台幣1.6億元），由於暴利可圖，連帶也導致全球毒品問題日趨嚴重。本刊調查，此案涉及全球新興的暗網跨境販毒，影響層面之大已引起各國注意，調查局高層在上月中旬祕密召開的一場打擊毒品研討會中，特別以林睿庠為例分析「毒品案件虛擬貨幣查扣實務」，發現毒販利用虛擬幣的匿名、不可竄改及加密安全等特性，進而取代傳統現金交易模式已有大幅增加趨勢，例如高雄毒蟲以比特幣從荷蘭及西班牙，以郵寄方式買進大麻種子快遞回台栽種吸食，類似案例層出不窮，成為追查毒品犯罪新挑戰。

林睿庠（左）就讀高中時，曾代表台灣贏得國際數學奧林匹亞比賽銅牌，短短幾年竟成FBI鎖定大毒梟。（翻攝林睿庠臉書）

▲林睿庠（左）就讀高中時，曾代表台灣贏得國際數學奧林匹亞比賽銅牌，短短幾年竟成FBI鎖定大毒梟。

本刊掌握，林睿庠聰明過人，他的父母早已離婚，父親曾獲台大傑出校友，目前在科技業頗有名氣，不過，他自幼由媽媽撫養長大，個性相當獨立，他有感發地告訴辦案人員，媽媽常餓著肚子吃蘇打餅乾過日子，仍執意栽培他與弟弟並堅持送進私立復興中學就讀，他體恤媽媽，整天跟著吃飯糰省錢，二兄弟努力讀書考上台大，不但以低收入戶領取獎學金，更因成績優異常拿書卷獎。

調查局強力緝毒，日前公開銷毀各類查扣毒品逾2千公斤，展現執法決心。

▲調查局強力緝毒，日前公開銷毀各類查扣毒品逾2千公斤，展現執法決心。

林睿庠被逮後，從美國寫了一封家書寄回家，內容沒承認販毒，提到他原本打算抄人生捷徑但走錯路了，他想用大學4年換一生，想讓媽媽過好日子，他沒在台灣犯罪，沒在台灣販毒，沒有對不起國家，其實他每天都提心吊膽怕被抓，也想做完這次就收手不做了，沒想到還是出事，他告訴媽媽不要擔心，一定要記得看病吃藥，他一定會平安回家。

林睿庠在信中還告訴弟弟，該醒過來了，不要再像個孩子，過去由他扛起家中責任，他要弟弟振作，代替他好好照顧媽媽。信中字句除了看出他的成熟，也隱約透露他對販毒被逮及未來官司已有心理準備，縱使他一片孝心，但如今不但前途全毀，還讓一心栽培他的母親，面臨兒子漫漫無期的苦牢。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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