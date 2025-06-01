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考古發現900年前「北宋粽」　科學檢測揭秘「內餡材料」

記者蔡紹堅／綜合報導

端午節吃粽子的習俗流傳已久，但古代的粽子跟現在的粽子有什麼差別嗎？安徽一座古墓曾出土兩個900多年前北宋時代的粽子，形體與現在的粽子非常相似，內餡除了高溫加工過的米飯，還有明顯的「蛋白質產物」，考古專家認為有很高的機率是肉粽。

根據《光明日報》報導，2014年6月，安徽南陵縣弋江鎮鐵拐村在進行土地平整時，意外發現了沈睡千年的本地望族徐氏家族墓地，在考古發掘出土的眾多文物中，兩個粽子大受關注，其中一個粽葉脫落、一個幾乎完好。

由於年代久遠，兩個粽子都已碳化，沒法打開粽葉一探究竟，考古學家於是進行了科學檢測。結果顯示，粽子裡的米飯經過了高溫加工，是煮熟後被用於隨葬的，粽子裡還包含明顯的蛋白質產物，應該是肉粽。

▼兩個粽子在一處古墓內被發現。（圖／翻攝光明日報）

▲▼考古發現900年前「北宋粽」　科學檢測確定「內餡材料」。（圖／翻攝光明日報）

根據出土銅錢及旌幡文字，考古專家推斷鐵拐墓葬時間不晚於政和三年，即公元1113年，距今900多年，是中國現存最古老的實物粽子。而出土粽子的墓葬主人是一名朝廷命婦安康郡太君，也是宋代名臣徐勣的母親。

北京科技大學科技史與文化遺產研究院教授，博士生導師楊玉璋接受媒體採訪時表示，粽子早期是節日食品，也是用於祭祀的食物。

文獻記載，粽子在最早期的時候，南方和北方存在差異。北方地區一般稱之為「角黍」，即用菰葉包裹黍米，做成牛角的形狀。而南方稱為「筒粽」，是用竹子為製作材料，大米倒在竹筒裡面做竹筒飯，用以祭祀河神、水神。

專家認為，粽子在北宋時期已經是人們日常生活中一種常見食品，但普通百姓和達官貴人對粽子的製作方法、食材配料可能不同。安徽南陵北宋粽子和江西德安南宋粽子均在墓葬中被發現，疑與當時的喪葬制度有關。

▼北宋時期的粽子形體已與現代差距不大。（圖／翻攝光明日報）

▲▼考古發現900年前「北宋粽」　科學檢測確定「內餡材料」。（圖／翻攝光明日報）

▲▼北宋時期的粽子。（圖／翻攝光明日報）

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