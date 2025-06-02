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端午過後粽子吃不完？五種創意吃法讓你不再吃膩

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲端午過後粽子吃不完？五種創意吃法讓你不再吃膩 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

端午節剛過，不少民眾家中仍堆著各式各樣的粽子，一連好幾天三餐都吃粽子，難免讓人感到膩口。其實，粽子不只適合單吃，只要動點巧思，就能化身為一道道創意美食，不但延長賞味期，剩餘的粽子也能躍升為餐桌上的創意亮點。

一、粽子蛋炒飯：中式經典再進化
將粽子拆開後，將糯米與餡料切碎，與雞蛋、蔥花、蔬菜、脆瓜等一同快炒，變成風味獨特的粽子蛋炒飯。米飯吸附粽子原有香氣，口感豐富又不油膩。

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二、粽子飯糰：輕巧便攜又飽足
將糯米和餡料搗碎混合，搓成圓形飯糰，可視個人喜好外裹海苔或撒香鬆，不僅便於攜帶，也很適合作為早餐或點心。

三、粽子煲湯／粽子鍋：熱湯中更添風味
將粽子切塊後，加入高湯、蔬菜、香菇與火鍋料等一同煮滾，成為一鍋粽子湯品或火鍋。糯米吸收湯頭更添風味，也能中和粽子的油膩感。

四、粽子焗烤：中西合璧的新吃法
將拆開的粽子鋪在烤盤上，撒上起司、玉米、蔬菜等配料，放入烤箱焗烤至表面金黃酥脆，外酥內糯、層次分明，風味十足。

五、粽子壽司：讓傳統粽子也能日式登場
將糯米壓成長條狀，包入小黃瓜、肉鬆、蛋皮等配料，再捲上海苔，切片後成為一道道創意十足的粽子壽司，賣相可愛、滋味豐富。

不過餐餐吃出新花樣的同時也要注意！粽子多由糯米製成，屬於不易消化的食物，建議搭配大量蔬菜或清湯一同食用，以減輕腸胃負擔、增加膳食纖維攝取量。若連日進食粽子，也要注意分量，避免油脂與熱量攝取過多。

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