小龍玩轉SHOW藝夏！　台南兒藝節熱鬧開場一路嗨到8月

▲2025台南兒童藝術教育節記者會登場，三村國小學童帶來直笛與舞蹈表演，展現跨域藝術能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市兒童藝術教育節「小龍玩轉．台南SHOW藝夏」盛大登場！市府27日舉行宣傳記者會，由永康區三村國小學童率先帶來直笛、舞蹈、戲劇跨域演出，展現藝術教育多元成果。

教育局今年以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，從4月起一路串聯至8月，推出藝術市集、親子營、跨域展演等系列活動，為孩子打造舞台，也讓藝術走進市民生活。



台南市長黃偉哲表示，兒童藝術教育節已邁入第六年，市府持續深耕校園藝術教育，透過創意表演、親子參與與藝術共創，激發學童潛能，讓藝術成為台南生活的一部分。教育局長鄭新輝指出，台南是全國唯一舉辦「兒童藝術教育節」的城市，活動不僅是成果展示，更是創思美學力的培育過程。今年親子夏令營課程由藝術輔導團師資帶領，結合走讀、AI應用及數位藝術創作，並擴增至8校、12場次。



教育局補充，今年「五藝」活動亮點豐富，包括：「藝起玩」設有藝術創意市集與闖關遊戲，讓學童動手動腦玩創意；「藝起賞」展出學生與本土青年藝術家共創美術作品，並同步展出小黑琵圖文徵件獲獎作品與廣達巡展；「藝起學」則推出暑期親子藝術營隊；「藝起武」為優秀學校團隊音樂、舞蹈、傳統技藝演出；「藝起SHOW」壓軸邀請全國優秀戲劇團隊帶來偶戲與舞台劇演出，為暑期藝術注入活力。系列活動資訊可至「台南市兒童藝術教育節」粉絲專頁查詢。