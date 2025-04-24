搖尾草狗狗派對台南開跑！　中華醫大寵護系出動義剪推廣責任飼主觀念

▲中華醫事科大寵物照護與美容系師生發揮所學專長，將在寵物主題市集提供簡易美容義剪服務，透過「搖尾草狗狗派對Tails Party！」，推廣責任飼主觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最大戶外寵物主題市集「搖尾草狗狗派對Tails Party！」即將在本週六、日（4月26、27日）於台南市南區舉喜公園熱鬧登場。

中華醫事科技大學寵物照護與美容系將攜手產官學界共同參與，不僅帶來免費寵物簡易美容義剪服務，也藉此推廣人寵共融與責任飼主理念，讓毛孩與主人共享友善生活空間。

中華醫大寵護系主任呂維斌指出，活動由中華醫大與華友聯集團、台南市動物防疫保護處、菲米利朵寵物、Posup社區布告欄app等單位共同舉辦，系上師生共近30人將到場設置義剪攤位，發揮專業所學。除了義剪服務，現場還有疫苗施打、晶片注射、手作選品、寵物攝影、犬展表演與狗狗運動會等多元活動，預計吸引大批飼主與寵物參與。

呂主任也強調，台灣進入高齡與少子化社會，寵物成為家庭情感支柱，寵護系肩負培育專業人才責任，透過課堂與社區服務結合，深化實務能力。此次市集除提供千份好禮，更響應「上繩終養、不棄養」與尊重生命的人道觀念，期望打造人寵友善的宜居城市。活動時間為兩天下午1時至6時，開幕式26日中午12時舉行，誠摯邀請民眾攜寵共襄盛舉。