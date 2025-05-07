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中華醫大護理系加冠典禮！　181新生宣誓傳承南丁格爾精神

▲中華醫大護理系2025年加冠典禮現場，加冠學生接受老師配戴護士帽與別名牌，象徵正式踏入護理專業領域。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大護理系2025年加冠典禮現場，加冠學生接受老師配戴護士帽與別名牌，象徵正式踏入護理專業領域。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學護理系2025年加冠典禮於5月7日下午在校內演藝廳舉行，共有181位日間部五專三年級與四技二年級學生完成加冠儀式，在師長及業界前輩的見證下，手持燭光宣誓效法南丁格爾，肩負起守護生命的責任與使命。

典禮中，護理界代表也齊聲籲請衛福部加速改善護理人員勞動環境與執業條件，以穩定護理職場、留住人才。

本次參與加冠的護生包括152名女學生及29名男學生，由護理系專業教師依序為女護生配戴護士帽、為男護生別上名牌，象徵正式踏入專業領域。儀式最具象徵性的「點燭傳光」環節，由系主任黃惠子在南丁格爾肖像前點燃主燭，再傳遞給18位教師及全體加冠學生，燭火搖曳中傳承救護濟世精神，現場氣氛莊嚴隆重。

▲中華醫大護理系2025年加冠典禮現場，加冠學生接受老師配戴護士帽與別名牌，象徵正式踏入護理專業領域。（記者林東良翻攝，下同）

加冠生林成達、蔡欣凌領誓宣讀南丁格爾誓詞，承諾「忠貞職守、守護病人、協助診治」，展現對護理專業的尊重與承擔。中華醫大校長孫逸民致詞勉勵同學，加冠象徵正式踏入臨床實習階段，期許學生發揮所學、以專業與同理心照顧病患，延續華醫護理系57年來優良傳統與口碑。

包括董事長陳智文、董事陳葉明容、護理學院院長謝政蓉、台南市衛生局主任祕書陳淑娟、大台南護理師護士公會常務監事劉憶萍，以及多家醫療院所主管皆親臨加冠現場，除祝福學生展開專業新旅程，也對當前護理人力短缺現況發聲。

▲中華醫大護理系2025年加冠典禮現場，加冠學生接受老師配戴護士帽與別名牌，象徵正式踏入護理專業領域。（記者林東良翻攝，下同）

劉憶萍及多位院所護理主管指出，護理師荒與職場環境惡化問題不容忽視，籲請政府正視護理人員勞動條件、改善護病比，並強化執業保障，才能讓年輕人願意投入、資深人員願意留下。

▲中華醫大護理系2025年加冠典禮現場，加冠學生接受老師配戴護士帽與別名牌，象徵正式踏入護理專業領域。（記者林東良翻攝，下同）

典禮上也頒發多項獎項肯定表現優異師生，其中護理系百合花獎由陳致佳、楊蕙鈺兩位實習老師獲得；護理學會實習優良獎由莊家瑜獲得；大台南護理師護士公會成績優良獎由陳妤慈獲得，另有許淳雅、李思婷、莊家瑜、石宇茜、梁庭瑜、謝佑鑫獲頒實習成績優良獎。

典禮在全場合唱〈南丁格爾紀念歌〉及播放加冠班級自製的護理學習回顧影片中溫馨落幕，充滿歡笑與感動，為每位護生踏上臨床實習道路揭開序幕。

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