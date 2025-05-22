教育部推中小學手機管理草案　綠委、學生團體籲落實分級管理

▲教育部。（圖／記者許敏溶攝）



記者杜冠霖／台北報導

教育部昨指出，為避免學生在校使用行動載具而影響學習，國中小攜帶行動載具到校需經法定代理人同意，高中職也準用，進入校園以關機為原則，並由學校或各班以集中方式保管，高中職可另訂定管理規範。草案預告期至今年6月1日並邀各界提供意見。綠委吳沛憶、蔡易餘、黃捷、陳培瑜與學生團體、臺灣青年民主協會、高雄學生民主聯盟今（22日）共同召開記者會，呼籲教育部要落實校園民主，手機管理決策納入學生意見，並要分級管理及因校制宜。

根據教育部公布草案，中小學生攜帶行動載具到校應經法定代理人同意，高級中等學校得準用。中小學攜帶行動載具到校後，應由學校或各班集中保管，高中職則由學校以同一方式管理，且高中職訂定管理規範時，應邀集教師、家長、學生各方代表召開會議，學校可依學生所攜帶不同的行動載具類型的使用樣態差異，共同討論適當管理及使用規範。並可依教學現場需求制定各校管理規範。各校所定的管理規範，每三年至少應檢討一次。

對此，吳沛憶表示，校園手機管理議題牽涉的不僅是手機使用，而是校園民主、程序的正當性以及學生的主體性。應該要秉持三項原則，一、要多溝通傾聽，草案要事先預告蒐集意見，彙整討論後才可定案；二、要分級管理；三、要納入學生意見。吳沛億亦認為透過討論可以帶來更多自律、更少衝突，目前草案預告期至6月1日，尚在意見蒐集階段，她會持續促成民主討論，也呼籲教育部要守護「傾聽學生」的價值。



蔡易餘指出，手機使用管制應依學生教育階段，採取分級的管理措施。在國中小階段，學生尚處於身心發展與價值觀養成期，應協助其建立正確使用數位產品的觀念，因此宜採取較嚴格的限制。至於高中階段，學生自主能力較為成熟，應鼓勵其自主管理手機使用，並將數位科技有效融入學習，展現彈性與信任的教育理念。教育現場不應忽視學生的聲音。學生作為學習的主體，應有充分機會表達意見。學校應積極引導學生依循相關程序參與討論與決策，落實校園民主精神，讓學生在實踐中學習公民參與與責任。



黃捷指出，修正草案已在Join平台公告，短短數小時內便湧入大量學生留言，內容相當具有參考價值，不乏對政策的具體建議、以及對程序正義的關切，顯示學生高度關注，也凸顯此一政策不應倉促推動。然而回顧整體草案制定過程，青年團體普遍被排除在外，暴露出目前諮詢機制的不足。呼籲教育部，應在公告階段就落實校園民主，除透過平台蒐集意見，應分區舉辦實體座談，廣泛傾聽學生與教師的聲音，細緻調整政策方向。



臺灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，EdYouth肯定教育部此次草案預告願意將學生訴求納入考量，能以學習階段進行差異化處理，並給予學生參與上的保障。惟草案部分內容定義不明確，恐造成學生和教師間不必要的衝突。並且各校針對規範進行討論時，仍呼籲教育部應督促學校應依循民主程序與學生共商討論，親師生三方於會議中所達成之決議，不因學生代表於校務會議中人數比例相對弱勢而遭到推翻。



臺灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，肯定此次草案納入「分級管理」及「學生代表參與」機制，但強調草案仍在預告階段，內容仍有變動空間，呼籲教育部守住學生參與的價值，避免退讓。青民協重申四項訴求：一、行動載具應採分級管理，避免一體適用；二、高中職學校應保有自主管理彈性；三、各校應設立委員會並保障學生代表占至少三分之一；四、教育部應提供指引與資源支持，而非僅以懲罰與集中管理因應。



高雄學生民主聯盟秘書長謝智弘表示，草案內容相較於先前網路上的誤傳與模糊說法，這次版本更具規範與彈性，並且明確納入學生代表意見及討論機制和數位素養教育等內容。不過，高學盟也提醒，政策若缺乏現場配套與教師支持，恐淪為紙上民主。