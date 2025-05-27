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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁槓盧秀燕「電力自給自足」　廖偉翔參戰：我國是單一電網

▲▼立委廖偉翔 國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委廖偉翔嗆陳其邁，電力自給自足論點忽視我國是單一電網的現實。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對興達電廠3、4號燃煤機組啟動引發「偷開」爭議，台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁近日隔空互槓。盧秀燕質疑，若連已除役、最老舊又污染的燃煤機組都要「上場救援」，顯示國家電力吃緊，陳其邁強調，高雄依法啟動備用機組，並反批台中15%電力需他縣市供給．「應該各用電城市自行負責」。台中市國民黨立委廖偉翔認為，能源政策不能只喊口號，電力自給自足論點忽視我國是單一電網的現實，問題的核心還是錯誤的能源政策。

陳其邁在市政會議前表示，以去年為例，高雄市發電480億度、用電320億度，台中發電295億度、用電350億度，換句話說，高雄市有33%的電由高雄輸至其他縣市，而台中有15%的電需要其他縣市供給。陳其邁強調，高雄市持續推動能源轉型，以燃氣逐步取代燃煤機組，「各縣市用多少電，就該負起相對責任」，不能長期讓南部民眾承擔發電與空汙壓力。

廖偉翔對此表示，錯誤的能源路線不只讓電變貴、也讓國家變弱，更讓健康變糟，「各縣市用電自己供」的言論，無法解決南部發電、用電失衡的狀態，尤其台電為了穩定供電，甚至不得不啟用原本已除役或轉為備用的高雄新達或大林機組，讓這些老舊設備「火力全開」、重新上線，這不是很諷刺嗎？

廖偉翔指出，自5月17日核三廠除役後，台灣整體電力備載明顯下降，新興科技產業如AI、高效運算等，對能源需求正以倍數成長，輝達執行長黃仁勳喊出「投資核能」的呼聲時，電力即算力，算力即國力，已成國家競爭力關鍵。

廖偉翔認為，所以能源政策不能只喊口號，因此「電燈不會靠理想發亮，工廠也不會靠願景運轉」，電力自給自足論點忽視我國是單一電網的現實，問題的核心還是錯誤的能源政策，才是讓台電被迫要啟動這些老舊機組上場救援的根本原因。
 

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