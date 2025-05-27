罷免吳思瑤二階還差7000份！　丁守中今驚喜現身罷吳總部簽連署

▲丁守中親自赴罷免吳思瑤總部簽下連署書。（圖／翻攝自Facebook／賴苡任，下同）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，進入二階連署最後衝刺階段，力拼在6月7日截止日前收集約2.7萬份連署書，安全份數目標則是3.5萬份。召集人賴苡任今（27日）透露，今天前台北市長參選人、前立委丁守中親自到罷免總部，貢獻連署書，讓他感到振奮。他也呼籲，拜託大家出來連署，目前還差7000份連署，只有連署達標，才能投下罷免票！



賴苡任貼出照片表示，「台北的未來在你手中，近來連署的是丁守中」，謝謝委員今天親自來到罷免總部，為他們最後衝刺階段，貢獻一張珍貴的連署書，看到丁守中委員，超級振奮人心！

賴苡任喊話，天母、北投的市民，我也懇切的拜託大家，最後階段了，一定要出來連署，目前還差7000份，只有連署達標，才能投下罷免票，一定要罷免吳思瑤！

賴苡任也提醒，罷免總部開門時間為早上9點至晚上9點30，地址是東華街一段420號。另外，還有三處街頭游擊隊分別在「北投捷運站1號出口」、「芝山捷運站1、2號出口」、「石牌捷運站1號出口」，擺攤時間為週一至週四，下午3點至晚上8點。

▼罷免吳思瑤連署攤位。（圖／翻攝自Facebook／賴苡任）