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超商果昔被讚「秒回日本」！萊爾富擴大500門市開賣　新口味解鎖

▲網友敲碗許願成功！萊爾富獨家「果C果昔」擴大門市販售，也陸續解鎖新口味。（影／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

萊爾富推出「果C果昔」首波在北市2間門市開賣，除了銷售超出預期，還在Threads上掀起巨量討論，被網讚「喝了像秒回到日本」，並敲碗求增加更多門市。如今許願成真，今（27日）萊爾富公布，5月底將擴大至200間門市開賣，計畫第3季達成500家，也推出更多新口味，還會跟網友合作用諧音梗命名。

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

▲萊爾富「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

日本超商獨有的現打果昔冰沙，讓不少人赴日旅遊時忍不住來一杯；而台灣萊爾富在今年2月推出自有品牌「果C果昔」，由開發團隊主導研發，主打讓消費者DIY自製操作、現打現喝，成為目前全台唯一提供DIY果昔機的便利商店品牌，開賣僅兩個半月，每月在門市創造超過15萬杯的銷量，也增加600萬元的業績表現。

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼萊爾富「果C果昔」將擴大佈局，有更多門市能買到。（圖／記者林育綾攝）

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

從一開始只有「北市湖鑽店」與「松山民生東店」2間門市引進果昔機台，如今萊爾富公布，在5月底前將完成全台200家門市鋪貨佈局，並計畫在今年第3季達成500家的門市據點，讓更多人可以喝到果昔。

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

▲萊爾富「果C果昔」將陸續推出多達20種口味。（圖／記者林育綾攝）

「果C果昔」目前有4款經典口味，上市以來銷售表現超出預期。萊爾富數位行銷處協理施邦樑表示，知道4款口味已經讓消費者不夠滿足了，所以除了增加門市銷售據點，也會增加新口味，預計到年底陸續推出多達20款果昔口味。

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

▲5月28日開賣新口味果昔：「有夠草莓」（草莓+優格）、「曖昧打翻了」（番茄+梅子汁）。（圖／記者林育綾攝）

看準夏季冰品商機，5月28日起將推2款新口味「有夠草莓」與「曖昧打翻了」，施邦樑透露之後果昔命名的方向，會透過跟網友互動大玩諧音梗，只要是適合的名稱被選中，網友還能獲得小禮物。

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／業者提供）

▲萊爾富「果C果昔」將陸續解鎖新口味。（圖／業者提供）

萊爾富表示，果昔的組合搭配可以非常多元，透過多種基底如優格、煉乳、布丁等，還有跟品牌聯名、國際廠牌合作，將開發更多創意口味，冬季規劃推出「特色果昔」，包含可可、巧克力等口味，以「一年四季都能喝」概念打造，強化品牌競爭力。

施邦樑也說，萊爾富果昔對水果的品質要求十分嚴格，全程冷凍直切，嚴格把關，並採用直筒式包裝，除了便利性，視覺賣相也很好，讓消費者可以一目了然挑選。

▲▼萊爾富獨家「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

▲萊爾富「果C果昔」讓網友敲碗，如今擴大門市佈局，也陸續解鎖新口味。（圖／記者林育綾攝）

另外，7-ELEVEN 看準鮮果商機，在全台超過300間「果汁BAR」門市，今夏推出使用金鑽鳳梨現打的「特選金鑽鳳梨汁」，以及融合芭樂與鳳梨清爽香氣的「特選芭樂鳳梨汁」。

▲▼7-11「果汁BAR」推出夏季新品。（圖／業者提供）

▲7-11「果汁BAR」推出夏季新品。（圖／業者提供）

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