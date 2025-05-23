自小客清境下山撞進超商！滿地玻璃畫面曝　婦：踩不到剎車

記者高堂堯／南投報導

曹姓婦人22日駕駛自小客車行經仁愛鄉，由清境農場往霧社方向下山，突然左轉高速衝撞路邊一家超商，造成車身和店內受嚴重毀損，所幸僅造成曹婦和該車乘客1名受輕傷；曹婦並無酒駕，稱當時突然踩不到剎車，相關肇事原因由警方持續釐清中。

仁愛警分局指出，昨日中午1時許，獲報在仁愛鄉台14甲線3公裡附近，發生自撞超商事故，立即派員前往處理，發現一台白色自小客車撞擊超商店門後停下，車頭凹陷，店門玻璃碎裂、店內的長桌椅和貨架、商品也被撞倒散亂，現場一片狼藉，令人怵目驚心。

▲仁愛鄉發生車輛失控衝撞超商的意外。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方調查，肇事駕駛為68歲曹姓婦人，她供稱當時駕駛自小客車由清境往霧社方向行駛，行經該路段時，突然踩不到煞車而失控衝撞超商，她和另一名乘客傷勢輕微、並未送醫，而酒測值為零；警方指出，所幸車頭被超商梁柱阻擋，沒有直接衝進店內，且當時超商內無其他購物民眾，未釀成其他傷亡。

仁愛警分局長曾文勇呼籲，山區道路蜿蜒，駕駛車輛下坡時宜善用低速檔，透過引擎轉速控制車速，以免一直腳踩煞車，導致煞車過熱失靈；上路前也應確實做好行車檢查，同時避免疲勞駕駛、遵守交通規則，以維行車安全。