快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！買運動飲料就中　門市曝光

▲萊爾富開出1組千萬、1組200萬中獎發票。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

114年3-4月統一發票昨（25日）由財政部開出中獎號碼，超商也紛紛傳出好消息，萊爾富今（26日）公布，這期開出1組千萬發票、1組特獎200萬，分別在萊爾富大社鑫龍店、萊爾富觀音大觀店。

萊爾富表示，114年3-4月統一發票，幸運之神眷顧位於高雄市大社區的「萊爾富大社鑫龍店」，開出1張特別獎1000萬元發票，幸運兒僅花39元購買1瓶運動飲料，就中了千萬大獎。

另一名大獎發票開在桃園市觀音區的「萊爾富觀音大觀店」，幸運兒只花45元購買柳橙汁，就中了發票特獎200萬元。

▲全聯開出發票大獎，快來看看幸運兒是不是你。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，全聯福利中心也在昨25日公布，114年3-4月開出1張千萬特別獎、1張200萬特獎發票，其中1000萬發票開在「台中崇德八門市」，該名幸運兒只花8元買報紙，就中了千萬大獎。而特獎200萬開在「南投文昌門市」，幸運兒只花22元買飲料，就被財神眷顧。

財政部也提醒，今年1-2月開出的發票大獎，還有7張尚未領獎，其中包含「1張千萬大獎」，民眾在台中市太平區中油加油站花千元消費，幸運中獎1千萬元。「200萬元獎項」也有2人還沒現身領獎，「100萬元雲端發票獎項」4人未領，提醒幸運兒別和財神爺擦身而過，把握時間兌領。

▼快來對！114年3-4月期中獎發票號碼。（圖／社群中心製圖）