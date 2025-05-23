全家特濃咖啡、霜淇淋「買1送1」　超商周末優惠一次看

▲全家周末加碼特濃拿鐵、特濃美式不限冰熱「買1送1」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出消暑優惠，全家即日起至5月25日，加碼特濃拿鐵、特濃美式不限冰熱「買1送1」，還有雪糕、霜淇淋等也「買1送1」。7-11周末買大杯拿鐵就可免費升級燕麥奶，還有青梅冰茶「第二杯10元」。萊爾富也有咖啡買1送1。

★全家

●咖啡加碼買1送1：

全家即日起至5月25日，周末加碼會員優惠，特濃拿鐵、特濃美式、焙茶拿鐵不限冰熱「買1送1」。

▼全家周末咖啡買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

●康康5優惠：

另外，「全家康康5」即日起至5月25日，同步祭出5樣商品「買1送1」好康。

包括：「阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕」、「FamiCollection旨味日式生茶」、Cheers強氣泡水、Fami!ce霜淇淋(不限口味)、Fami!ce喝的霜淇淋，通通同品項「買1送1」。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



●會員優惠：

全家即日起至5月25日推出會員限定優惠，多項商品買1送1、多件更省，指定Fami蜂蜜水、四季春茶「加10元就能多一瓶」，Let's Café特大杯美式、特大杯拿鐵「第二杯10元」。

卡迪那德州薯條、森永in果凍「買2送1」、可果美蔬果汁「買1送1」。生活用品有熊寶貝洗衣精、衣物清新噴霧也有「買1送1」優惠，日常補貨可把握機會。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

●超值五六日優惠

7-11即日起至5月25日推出「超值五六日」優惠，多項飲料、泡麵、零食買1送1或第二件更省，還有大杯拿鐵就可免費升級燕麥奶。

生活用品也有五月花咖波衛生紙一串8包原價288元，特價2串179元，平均單串90元，等於下殺3折，趁便宜囤貨最划算。

▼7-11即日起至5月25日推出「超值五六日」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●咖啡寄杯優惠

另外，7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」即日起至5月26日，多組咖啡「520元優惠」。

特大杯拿鐵，10杯520元，74折（原價70元/杯）。

特大杯美式，12杯520元，72折（原價60元/杯）。

大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，12杯520元，72折（原價60元/杯）。

大杯精品拿鐵／馥芮白，7杯520元，57折（原價120元/杯）。

中杯精品美式／拿鐵任選，10杯520元，57折（原價90元/杯）。

珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾，12杯520元，58折（原價75元/杯）。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」多組咖啡520元。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月25日限時殺優惠，農心爽口海鮮味烏龍麵、悅氏Light鹼性水、UCC無糖黑咖啡祭出「買1送1」，冰品有Niseko指定雪糕「第二件10元」。日用品有舒潔米奇衛生紙8包，原價280元，特價89元，趁機補貨超省。

▼萊爾富即日起至5月25日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

萊爾富即日起至5月27日，也推出咖啡限時優惠，蜂蜜美式或拿鐵、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

▼萊爾富咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社5月23日至25日限時3天周末優惠，「濃萃鮮奶拿鐵」原價60元，限時下殺39元，自帶環保杯再折5元，好喝又划算。

另有「基隆廟口人氣甜品泡泡冰」4杯特價149元、林銀杏滿杏仁飲(1000ml)原價220元，預購限定價139元。