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世壯運幕後英雄！瑞芳警專業維安+暖心服務　獲國際選手讚賞

▲瑞芳警專業維安×暖心服務 獲國際選手讚賞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲世壯運熱力開賽！瑞芳警維安「專業+溫度」，守護國際選手與賽事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025雙北世界壯年運動會自5月17日盛大開幕以來，各項賽事如火如荼展開。位於新北市貢寮區的福隆海水浴場與藍灣海濱休憩園區作為帆船、風浪板和沙灘排球比賽場地，吸引了眾多國內外選手與觀眾。為確保賽事順利進行，瑞芳警分局全面啟動維安勤務，展現專業警政服務的同時，也傳遞台灣濃厚的人情味。

自開幕日起，瑞芳分局即針對各場館周邊實施安全檢查、出入口管控、機動巡邏及死角巡查，並結合義警、民防等協勤力量，建立即時通報與應變機制，保障選手比賽安全及民眾觀賽權益。

▲瑞芳警專業維安×暖心服務 獲國際選手讚賞。（圖／記者郭世賢翻攝）

在維安工作中，基層員警的主動服務屢見成效。瑞芳所警員林幼容協助沙灘排球選手尋回遺失的後背包；5月18日，卯澳所所長林德昌率同仁在福隆街口與總統路口交通號誌故障時，冒雨手動指揮交通，有效疏導車流。澳底所長鄭泰隆與和美所副所長陳柏全在賽前巡查中，發現藍灣園區沙灘有尖銳雜物，立即協調清理；牡丹與十分所員警則協助雨中滑倒的婦孺安全脫困。

5月19日，一名法國選手在帆船衝浪板頒獎後遺失獎牌，經安維組長調度警力協尋，最終由雙溪派出所警員俞憫苓在沙灘尋獲並歸還，獲得選手高度讚揚。此外，雙溪分駐所警員蔡孟芳在執勤時拾獲iPhone 16手機，迅速聯繫失主何姓男子歸還，其對警方效率深表感謝。

▲瑞芳警專業維安×暖心服務 獲國際選手讚賞。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警分局長李智源表示，賽前已規劃外語服務、突發事件應變及醫療協調機制，提供「安全、有感、有效率」的警政服務。目前各賽事順利進行，員警在維安專業與為民服務方面均獲肯定。

李智源說，隨著賽事進入尾聲階段，瑞芳警分局將持續檢討勤務策略，依人流及賽況彈性調整警力部署，全力維護賽事安全，向世界展現台灣的熱情與高效組織力。

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