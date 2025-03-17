台東縣原民運動會代表隊出征高雄　饒慶鈴授旗勉勵選手全力以赴

▲台東縣原民運動會代表隊出征高雄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

114年全國原住民族運動會將於3月21日至24日，在高雄市及各競賽場地舉行。台東縣代表隊陣容龐大，總計780人，將參加18項競技項目。今（17）日，台東縣政府在縣府廣場舉辦授旗儀式，由縣長饒慶鈴主持，並勉勵選手全力以赴，爭取佳績。台東市長暨台東縣體育會理事長陳銘風、台東縣籃球委員會主任委員陳俊宏、教育處長蔡美瑤及副處長黃玉燕等人也到場觀禮。

授旗儀式於上午9時30分舉行，饒縣長將縣旗授予台東縣代表隊總教練李正淼，並與選手高喊「台東縣！加油！」三聲，展現團隊士氣。縣長表示，台東縣是全國原住民族群分布最廣、人口比例最高的縣市，今年招募780位原住民族運動員參加18項競技項目，創歷年來最大參賽陣容。她期許透過這場運動盛會，讓更多人認識並了解原住民族的傳統運動文化，也祝福選手發揮最佳實力，為台東縣爭取最高榮譽。

台東縣政府教育處指出，饒縣長上任以來，積極推動原住民族教育及文化傳承，並關注運動發展，促進原住民族運動員的多元發展。台東縣培育出許多優秀運動選手，如奧運舉重金牌郭婞淳（阿美族）、體操選手游朝偉（排灣族）、田徑選手羅佩琳（阿美族）等。此外，傳統負重、傳統拔河及傳統鋸木等民俗競技，不僅展現原住民族運動精神，也融合了家鄉文化，為競賽增添獨特風采。

今年台東縣代表隊將參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、舉重、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統拔河、水域活動（競舟）、傳統鋸木及傳統狩獵等18個競賽項目。目前選手們正積極備戰，其中，女子舉重選手郭婞淳、田徑選手羅佩琳、林鴻敏、陽伯恩，女子五人制足球隊、男子角力選手王紹文，以及男女柔道、槌球等項目，被視為奪牌熱門。台東縣代表隊誓言全力以赴，挑戰總冠軍獎盃，為台東爭光。