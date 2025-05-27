過期的新冠快篩還能用嗎？　兒科醫曝解答「先看這條線」

▲過期的快篩能用嗎？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

國內新冠疫情升溫，疾管署預期疫情6月恐進入高峰，近日陸續網友抱怨問了10、20家藥局都買不到新冠快篩，小兒科醫師林哲民就表示，如果家中有過期快篩試劑，其實可以拿來用，但要注意3點，如果第一條C線（control）沒顯示，就代表結果不能信。

小兒科醫師林哲民在臉書發文，最近快篩不好買，有人問可以拿家裡過期的快篩嗎？「官方答案當然都是不建議使用，會影響準確度」，不過他表示，如果有需要的話還是可以試試看，但要注意3點。

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1. 第一條線C線（control）沒顯示，就代表結果不可信，即使T線顯示，也不是確診。

2. 如果快篩結果陰性，因為過期偽陰性的機率增加，不一定是沒確診，無法全信。

3. 如果快篩結果陽性（兩條線），有很高的機率是確診了，也可以考慮去尋找沒過期的快篩再篩檢一次。

不過，醫師也提到，並不強烈建議病人一定要篩檢出新冠，因為給予的藥物，並不會因為檢驗結果而有差異；另外，現在新冠感染症狀多元，是不是新冠對醫生來說也不是這麼重要，但流感就有差了，「早點使用克流感藥物，對縮短疾病病程跟減少併發重症機率都有幫助」，如果有類流感症狀，想自費做檢驗的話，建議優先選擇快篩流感。

據了解，疾管署日前已和中華民國藥師公會全聯會合作，提供800多萬劑新冠快篩試劑，讓民眾到藥局免費領取，根據疾管署了解，目前差不多都要發完了。而面對這次新冠疫情再起，疾管署將再度釋出300萬在年底到明年1月到期的快篩試劑。將由醫療院所協助發放，現在還在行政作業中，如果一切順利，預計7月開始發放。