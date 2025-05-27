疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

▲新冠肺炎疫情升溫。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

國內新冠就醫人數激增！疾管署副署長羅一鈞證實，這一波疫情的上升速確實「又急又猛」，不少民眾詢問哪裡可以買家用新冠快篩試劑，也買了許多口罩、酒精，一名網友稱朋友在食藥署上班，內部在討論快篩鋪貨的問題。留言區有網友透露，朋友在口罩工廠上班，最近都在加班趕工。

有網友在Threads發文，朋友於食藥署任職，內部正在討論快篩鋪貨問題，「這波疫情感覺來勢洶洶」，提醒大家戴好口罩、勤消毒。留言區就有網友透露，朋友在口罩工廠上班，最近都在加班趕工。

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底下網友熱論，「全辦公室都中了，我想放棄掙扎了」、「上禮拜跑了7間藥局，都說快篩最快這禮拜會到貨」、「把口罩戴好才是最要緊的」、「下午六點掛號，前面80幾個。診所快篩用完，我跟我老婆中獎，但這次症狀不明顯」。

疾管署指出，近期氣溫變化大，有利於呼吸道病毒，如常見呼吸道病毒，例如：新冠、流感、副流感、人類間質肺炎病毒等活動，民眾如有出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

此外，已於上周召開會議，請各縣市完成盤點及持續更新轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁，另也在官網設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局「提供家用快篩試劑販售藥局」及「提供醫用快篩醫療院所名單」連結。