端午萬粽傳情　台中福華送暖愛心粽伴孤老過佳節

▲台中福華攜手百年福興宮端午送暖物資捐贈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

端午節將至，粽香飄送社會溫情。台中福華大飯店秉持「善的循環」，持續推動公益行善，今年端午攜手飯店愛心社同仁發起「端午送暖暨物資捐贈活動」，藉由西螺福興宮、華山基金會、台中市福安里里長的穿針引線一起送暖，預計分送上萬顆愛心粽及關懷禮盒，陪伴弱勢家庭與孤老長者溫暖過節。

台中福華愛心社今（27）日前往香火鼎盛的西螺福興宮，隨著擁有超過三百年歷史的太平媽祖聖駕發送愛心物資，由台中福華副總經理鄭鴻儒代表捐贈百年福興粽、雪蛤燕窩飲、台中福華滴雞精、堅果花椒醬等物資。

西螺福興宮董事長楊文鐘及西螺警分局長閻百川出席受贈，包括西螺鎮長廖秋萍、西螺鎮代表會主席林俊甫、代表會副主席廖秀娟等多位政要及瑞春醬油董事長林淑媛均親自出席。預計將送暖物資親自送到關懷戶，用太平媽祖慈悲為懷的精神，為弱勢團體盡一份心力，預計有數百戶弱勢家庭受惠，讓慈悲關懷直達每一位有需要的人。

台中福華大飯店鄭鴻儒副總經理表示，企業不僅是經濟的參與者，更是社會共好的推動者。這不僅是一場捐贈活動，更是一個實踐企業社會責任與永續發展的承諾。希望透過這份節日祝福，傳遞關懷、互助與共好的力量。

台中福華大飯店強調，此次活動匯聚飯店員工、公益組織與地方信仰的力量，不僅是物資援助，更凝聚出人與人之間最深厚的連結。未來，台中福華將持續整合資源，串聯更多企業與在地社群，以實際行動打造一個更有溫度、也更永續的台灣社會。

▲台中福華由台中福華副總經理鄭鴻儒代表捐贈百年福興粽、雪蛤燕窩飲、台中福華滴雞精、堅果花椒醬等物資。（圖／記者游瓊華翻攝）