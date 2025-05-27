　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

▲▼台中,青年事務諮詢委員會,城市,創新,公共事務,市政。（圖／台中市府提供）

▲第四屆台中青諮會招募。

圖、文／台中市政府研究發展考核委員會提供

台中市第四屆青年事務諮詢委員會熱烈招募中！為深化青年參與公共事務、激盪城市創新思潮，自114年6月2日起至7月20日止，邀請15至35歲青年朋友報名參加，用行動參與市政，讓自己的觀點成為改變的力量！

青諮會是青年參與公共政策的直通管道，你不需要是政治專家，也不需要背條文講術語，只要你關心這座城市，對社會有想法、有熱情，就能透過青諮會直球對決政策，提出建言讓市府聽見青年的聲音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中,青年事務諮詢委員會,城市,創新,公共事務,市政。（圖／台中市府提供）

▲青諮會大會提供青年暢通發聲平台。

研考會指出，台中市青諮會自108年成立以來，已成為全國規模最大、制度最健全的青年諮詢平台。第三屆青諮委員展現高度行動力，共提出逾百件政策提案，市府參採率超過九成，建議內容涵蓋優化道路標示、推動性別平權、強化兒少保護機制與公共衛生政策議題等多元面向，讓青年意見化為政策引擎，點燃城市變革火花，成為城市進步的關鍵力量。

本屆青諮會將延續「分組制度」，依報名志願分為三大議題小組，分別為「就業經濟組」、「社福文教組」及「都市發展組」，讓委員能聚焦各自關注重點，深入討論與提案。為促進多元參與與政策包容性，今年特別新增原住民、新住民（含新住民第二代）以及客家族群的青年保障名額，希冀招募來自各領域、不同背景的青年，共同為台中政策帶來嶄新的創意與能量。

本次招募採線上報名方式，任期為兩年，凡設籍、居住、就學或就業於台中市的15至35歲（民國79年至99年出生）青年皆可報名參加。改變城市，正是此刻！台中市政府誠摯邀請懷抱理想與行動力的你加入行列，成為市政參與的重要推手。更多報名資訊與活動詳情，請至台中青諮會官方網站（https://youth.taichung.gov.tw）或活動報名網站（https://crossing.cw.com.tw/feature/2025youthtaichung）查詢。

台中市政府研究發展考核委員會 廣告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽機車考照變難！是非題全面取消、選擇題加嚴
獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失
快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌
「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫
快訊／確定了！BLACKPINK來台唱2天　時間地點公布
快訊／謝國樑90度鞠躬道歉　批張淵翔：非常不應該
獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔
快訊／新莊命案！　「男女躺床」1死1傷
快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見
眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

快訊／10:56花蓮規模3.4地震　3縣市有感「震度1級」

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

建議家寧「演講稿修一下」！李怡貞點名4人酸爆：有他們擋著

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

新娘發文控婚禮「被綠營硬闖」！新郎親友團狂打臉　全場看傻

旅宿業將有條件開放聘用移工　觀光署：勞動部下半年公布方案

疫情再升溫「口罩工廠狂加班」！一票哀號：全辦公室都中鏢

快訊／10:56花蓮規模3.4地震　3縣市有感「震度1級」

15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

臉書無預警「大規模停權」一票KOL中槍！美女醫淚：回憶沒了

建議家寧「演講稿修一下」！李怡貞點名4人酸爆：有他們擋著

快訊／議會總質詢未現身！花蓮文化局長吳勁毅涉貪遭檢調帶走

賈永婕剛返台「明戰世壯運水球」！選手證疑錯字…意外洩身分證本名

苗栗酒駕女沒錢繳罰金被通緝　違停遭攔查狂逃！熱心男助圍捕

一蘭拉麵台北本店6/12重新開幕　衛生考量「移除飲用水龍頭」

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

汽機車考照「筆試取消是非題、選擇題加嚴」　明年上路

嫌狗叫聲太吵！男把吉娃娃「塞烤箱烤死」　警震怒：應加重懲罰

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：議會查半年沒違法事由

3檔主動式ETF遇川普亂流　一起寫下「破發」黑歷史

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

生活熱門新聞

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

家寧控Andy劈腿！他嘆「行走的公關危機」

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

去日本1處他喊無聊「不會再去」　大票搖頭

月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」羨煞一票人

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　大學長笑回1句

更多熱門

相關新聞

5億高中生　賴母2度聲請再議

5億高中生　賴母2度聲請再議

台中市賴姓「5億高中生」墜亡案，地政士夏姓男子被依偽造文書罪判刑1年6月，在今年過年後已入監服刑，而賴母提告的殺人罪部分，經台中地檢署予以不起訴處分、賴母聲請再議，中檢仍認為夏姓父子殺人罪嫌證據不足，再次不起訴。不過，賴母在上週四（22日）、再議聲請期限的最後1天，2度向台中高分檢聲請再議，高分檢目前尚未決定是否發回地檢署續查。

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

2025台中自行車嘉年華8/2登場　1500騎手共襄盛舉

2025台中自行車嘉年華8/2登場　1500騎手共襄盛舉

撐過疫情、撐不過景氣　梧棲大型婚宴會館宣告歇業

撐過疫情、撐不過景氣　梧棲大型婚宴會館宣告歇業

即／豐原私托虐童案市府重罰100萬　8/1起勒令停辦

即／豐原私托虐童案市府重罰100萬　8/1起勒令停辦

關鍵字：

台中青年事務諮詢委員會城市創新公共事務市政

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面