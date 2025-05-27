15-35歲看過來！台中青諮會開放報名　用想法點燃城市變革火花

▲第四屆台中青諮會招募。

圖、文／台中市政府研究發展考核委員會提供

台中市第四屆青年事務諮詢委員會熱烈招募中！為深化青年參與公共事務、激盪城市創新思潮，自114年6月2日起至7月20日止，邀請15至35歲青年朋友報名參加，用行動參與市政，讓自己的觀點成為改變的力量！

青諮會是青年參與公共政策的直通管道，你不需要是政治專家，也不需要背條文講術語，只要你關心這座城市，對社會有想法、有熱情，就能透過青諮會直球對決政策，提出建言讓市府聽見青年的聲音。

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▲青諮會大會提供青年暢通發聲平台。

研考會指出，台中市青諮會自108年成立以來，已成為全國規模最大、制度最健全的青年諮詢平台。第三屆青諮委員展現高度行動力，共提出逾百件政策提案，市府參採率超過九成，建議內容涵蓋優化道路標示、推動性別平權、強化兒少保護機制與公共衛生政策議題等多元面向，讓青年意見化為政策引擎，點燃城市變革火花，成為城市進步的關鍵力量。

本屆青諮會將延續「分組制度」，依報名志願分為三大議題小組，分別為「就業經濟組」、「社福文教組」及「都市發展組」，讓委員能聚焦各自關注重點，深入討論與提案。為促進多元參與與政策包容性，今年特別新增原住民、新住民（含新住民第二代）以及客家族群的青年保障名額，希冀招募來自各領域、不同背景的青年，共同為台中政策帶來嶄新的創意與能量。

本次招募採線上報名方式，任期為兩年，凡設籍、居住、就學或就業於台中市的15至35歲（民國79年至99年出生）青年皆可報名參加。改變城市，正是此刻！台中市政府誠摯邀請懷抱理想與行動力的你加入行列，成為市政參與的重要推手。更多報名資訊與活動詳情，請至台中青諮會官方網站（https://youth.taichung.gov.tw）或活動報名網站（https://crossing.cw.com.tw/feature/2025youthtaichung）查詢。

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