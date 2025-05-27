　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億高中生案夏姓父子殺人不起訴　賴母期限最後1天2度再議

▲▼ 。（圖／資料照）

▲賴母提告夏姓父子殺人罪嫌，中檢2度予以不起訴，賴母上週四再次聲請再議。（ETtoday資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜亡案，地政士夏姓男子被依偽造文書罪判刑1年6月，在今年過年後已入監服刑，而賴母提告的殺人罪部分，經台中地檢署予以不起訴處分、賴母聲請再議，中檢仍認為夏姓父子殺人罪嫌證據不足，再次不起訴。不過，賴母在上週四（22日）、再議聲請期限的最後1天，2度向台中高分檢聲請再議，高分檢目前尚未決定是否發回地檢署續查。

賴母律師許哲維表示，感謝檢方耗時詳查，但家屬仍認為賴小弟沒有輕生動機，決定再次提出再議。記者詢問，是否有發現新事證？許哲維說，「目前無法透露，靜待結果」。

中檢本月初發布新聞稿指出，檢察官會同法務部法醫研究所法醫潘至信與原鑑定人、法醫曾柏元第2次共同解剖死者遺體並採集必要檢體，再結合警方蒐集證據、毒物鑑定、遺體電腦斷層掃描檢查、案發現場還有死者墜落影像的監視錄影畫面，還有相關人證等資料，專案小組也重返現場勘查採證，偵查終結仍認被告2人犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

中檢指出，依據第1、2 次解剖鑑定報告及外傷、醫療等文書資料，加上勘察鑑識採證所得證據、案關證人證述內容，研判賴姓高中生在生前墜樓，且未遭受毒藥物「氯化鉀」注射或受暴力控制，其血液、尿液中也沒有檢出酒精成分；死者遺體相驗、解剖鑑定結果，死者係因多處骨折、多處臟器破裂、氣血胸、腹腔內出血而死亡。

中檢說，如果賴姓高中生意識清楚、遭外力強行抛出10樓陽臺欄杆而墜樓，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於發生長達3.36 公尺之水平移行距離，所以外界認為遭推下樓的假設與客觀事證及經驗法則均不相符。另外，檢警也在10樓陽台欄杆上採集到賴姓高中生的指紋，認為高中生是生前墜樓。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失
快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌
「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫
快訊／確定了！BLACKPINK來台唱2天　時間地點公布
快訊／謝國樑90度鞠躬道歉　批張淵翔：非常不應該
獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔
快訊／新莊命案！　「男女躺床」1死1傷
快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見
眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」
KTV歡唱心臟遭一刀刺穿亡！　兇手二審仍逃死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

通緝犯見警車催油門狂逃！撞金爐被逮　車上搜出毒品、槍彈

生醫股併購爆內線　獨董叫兒買股、會計請老婆「不要害我被抓」

前民政處長涉查個資助罷免！謝國樑90度鞠躬道歉　批：非常不應該

獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失能

17歲女爽玩男模店「簽50萬本票」　怪老爸亂爆料...這下業者慘了

新北民宅「男女躺床」1死1傷！　他眼有瘀青、頸留勒痕送醫急救

高雄騎士鬼切！害3車連環撞　他回頭看1眼跑了...超劣畫面曝

快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見

北市警涉勾結郭哲敏違法查個資遭聲押　最重記兩大過免職

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

通緝犯見警車催油門狂逃！撞金爐被逮　車上搜出毒品、槍彈

生醫股併購爆內線　獨董叫兒買股、會計請老婆「不要害我被抓」

前民政處長涉查個資助罷免！謝國樑90度鞠躬道歉　批：非常不應該

獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失能

17歲女爽玩男模店「簽50萬本票」　怪老爸亂爆料...這下業者慘了

新北民宅「男女躺床」1死1傷！　他眼有瘀青、頸留勒痕送醫急救

高雄騎士鬼切！害3車連環撞　他回頭看1眼跑了...超劣畫面曝

快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見

北市警涉勾結郭哲敏違法查個資遭聲押　最重記兩大過免職

文資團體曝北士科違法徵收　黃瀞瑩：議會查半年沒違法事由

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

解放軍今早27架共機出海　18架次逾越中線配合共艦聯合戰備警巡

快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

李程彬約韓商談生意「酒店出意外」　自嘲肢體障礙苦練4小時！

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

社維法修正三讀　販售黃牛票加重罰3萬、深夜喧嘩不聽勸罰1萬

汛期備戰！　南消三大隊攜手六區公所操筏演練提升水災應變力

曾爆大罷免賴清德下軍令　卓冠廷首還原原意：根本沒講民進黨主導

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

社會熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃

看到行人竟加速！2女「斑馬線上狂奔」逃命

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

國小生被陸配直播　10天3起報案

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

更多熱門

相關新聞

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

台中市霧峰區近日爆發拆屋爭議，林姓婦人控訴自家房屋在未接獲任何通知下遭建商強拆，甚至在出門買菜回來後發現老宅已成一片廢墟；建商則澄清，拆除行動經家族成員簽下同意書，並已領取補償金，行為合法。對此，林婦今（26日）出面反駁，強調補償金是弟媳所領，她才是房屋的唯一合法繼承人，根本不知情也從未同意拆遷。

2025台中自行車嘉年華8/2登場　1500騎手共襄盛舉

2025台中自行車嘉年華8/2登場　1500騎手共襄盛舉

撐過疫情、撐不過景氣　梧棲大型婚宴會館宣告歇業

撐過疫情、撐不過景氣　梧棲大型婚宴會館宣告歇業

即／豐原私托虐童案市府重罰100萬　8/1起勒令停辦

即／豐原私托虐童案市府重罰100萬　8/1起勒令停辦

台中男瞎扯「老闆是賴清德」　違法代操詐830萬

台中男瞎扯「老闆是賴清德」　違法代操詐830萬

關鍵字：

台中賴姓高中生墜落再議

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面