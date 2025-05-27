5億高中生案夏姓父子殺人不起訴　賴母期限最後1天2度再議

▲賴母提告夏姓父子殺人罪嫌，中檢2度予以不起訴，賴母上週四再次聲請再議。（ETtoday資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜亡案，地政士夏姓男子被依偽造文書罪判刑1年6月，在今年過年後已入監服刑，而賴母提告的殺人罪部分，經台中地檢署予以不起訴處分、賴母聲請再議，中檢仍認為夏姓父子殺人罪嫌證據不足，再次不起訴。不過，賴母在上週四（22日）、再議聲請期限的最後1天，2度向台中高分檢聲請再議，高分檢目前尚未決定是否發回地檢署續查。

賴母律師許哲維表示，感謝檢方耗時詳查，但家屬仍認為賴小弟沒有輕生動機，決定再次提出再議。記者詢問，是否有發現新事證？許哲維說，「目前無法透露，靜待結果」。

中檢本月初發布新聞稿指出，檢察官會同法務部法醫研究所法醫潘至信與原鑑定人、法醫曾柏元第2次共同解剖死者遺體並採集必要檢體，再結合警方蒐集證據、毒物鑑定、遺體電腦斷層掃描檢查、案發現場還有死者墜落影像的監視錄影畫面，還有相關人證等資料，專案小組也重返現場勘查採證，偵查終結仍認被告2人犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

中檢指出，依據第1、2 次解剖鑑定報告及外傷、醫療等文書資料，加上勘察鑑識採證所得證據、案關證人證述內容，研判賴姓高中生在生前墜樓，且未遭受毒藥物「氯化鉀」注射或受暴力控制，其血液、尿液中也沒有檢出酒精成分；死者遺體相驗、解剖鑑定結果，死者係因多處骨折、多處臟器破裂、氣血胸、腹腔內出血而死亡。

中檢說，如果賴姓高中生意識清楚、遭外力強行抛出10樓陽臺欄杆而墜樓，本能反應應會奮力抵抗、抓握欄杆以求自救，不至於發生長達3.36 公尺之水平移行距離，所以外界認為遭推下樓的假設與客觀事證及經驗法則均不相符。另外，檢警也在10樓陽台欄杆上採集到賴姓高中生的指紋，認為高中生是生前墜樓。

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