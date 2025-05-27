嘉義長庚醫院推動ESG政策　熱情參與淨灘植樹活動

▲嘉義長庚實踐ESG精神 百人齊聚布袋好美里淨灘植樹 用行動守護海岸環境。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應ESG永續發展政策，嘉義長庚紀念醫院日前在嘉義縣布袋鎮好美里沙灘舉辦「淨灘暨植樹活動」，號召超過百位員工、眷屬及在地居民熱情參與，齊心守護蔚藍海岸，以實際行動實踐環境永續與社會責任。

活動由嘉義長庚與好美里發展協會攜手合作，在陽光與海風交織下，參與者手持夾子、麻布袋，沿著沙灘彎腰撿拾廢棄塑膠、漁網與瓶罐，總計約200公斤，讓海岸線重現潔淨風貌；隨後在防風林地種下1,000株耐風、耐旱的木麻黃樹苗，為好美里沿海地區築起逾200公尺的綠色屏障，不僅如此，活動特別選擇擁有環境部認證的環保餐廳用餐，推廣使用在地食材與可重複使用餐具，從飲食層面落實低碳環保，讓綠色理念延續到生活中的每個細節。

嘉義長庚醫院楊仁宗院長表示，身為深耕嘉義的醫療機構，我們深知健康不只來自醫療，更來自一個乾淨、安全的生活環境。這次淨灘與植樹，透過一袋袋海廢的清理、一棵棵樹苗的種下，象徵著希望的延續與責任的開始，喚起大家對環境議題的關注，也在親身參與中體會到守護自然的責任與價值，這不只是一次活動，更是我們對海洋環境的承諾。

楊院長進一步強調，嘉義長庚未來將持續整合醫療專業與永續理念，舉辦更多兼具教育意義與實踐行動的ESG活動，從醫院走向社區，從醫療延伸到自然，攜手打造一個健康、友善、永續的生活環境，唯有環境永續，健康才能長久。