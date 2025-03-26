嘉義長庚心臟移植手術實現奇蹟　重啟患者人生

▲嘉義長庚完成經心室輔助器後心臟移植手術 延續重度心衰竭病人生命 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

66歲的鄭先生長期患有心臟衰竭，曾接受嘉義長庚醫院心臟外科黃耀廣醫師進行心臟瓣膜更換手術，得以回復正常生活，甚至能獨力照顧罹癌妻子，在陪伴妻子走完人生最後一段路後，卻發現自己的心臟也慢慢失去活力，在各種藥物的幫助下仍惡化成重度心衰竭，最後的一線希望只有心臟移植手術，嘉義長庚為衛福部核定具心臟移植資格，經移植評估，鄭先生成為健保核可心臟移植待心病人。

▲嘉義長庚心臟血管外科 黃耀廣醫師（右3）替患者完成經心室輔助器後心臟移植手術 。（圖／嘉義長庚提供）

黃耀廣醫師表示，國人的十大死因中，「心臟疾病」長年高居第二名，而其中心臟衰竭更有「心臟癌症」之稱，心臟衰竭原因包含高血壓、冠心病、心肌病變等，其中心臟移植手術為末期心臟衰竭最有效之治療方式之一。

▲完成經心室輔助器後心臟移植手術患者現身說法 。（圖／嘉義長庚提供）

黃醫師進一步說明，鄭先生在等心期間因擔心移植手術風險錯過了幾次移植機會，但隨著心臟的持續惡化，在2024年9月他終究因沒了呼吸心跳被送到急診，經急救後裝上葉克膜、短效型心室輔助器，支撐著他等待有緣的心臟再次出現。

很幸運，2024年11月，適合鄭先生的移植心臟出現了，嘉義長庚心臟移植團隊包括醫師、體循師及開刀房團隊立即前往捐贈醫院取回心臟，同時，在嘉義長庚的心臟外科團隊也著手進行心臟移植手術準備，歷經248分鐘後，把這顆合適的心臟移植到鄭先生的身上，在團隊照顧下，移植後第58天轉至普通病房，配合著心肺復健計畫，現在，鄭先生即將準備帶著一個不同的心臟與胸懷，回到自已的家中，繼續體驗嶄新人生。

楊仁宗院長指出，移植醫學牽涉的醫學專科非常廣泛，目前嘉義長庚已取得心臟、肝臟（含活體）、腎臟、眼角膜、骨骼、組織等移植手術資格，也感謝捐贈者遺愛人間的善心，醫療團隊將承接起病人與家屬的心願，透過移植手術將病人的生命力種植於受贈者上，重啟人生。