剴剴案不能沉！保母姊妹「殘忍凌虐全否認」　網怒幫高調：死刑

▲劉姓保母（左起）與妹妹，涉嫌虐死1歲童剴剴遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

再過兩天（3月19日），剴剴案要第四次開庭了。近日，網上「剴剴案不能沉」的話題開始發酵，回想1歲大的剴剴，遭各種恐怖手法凌虐致死，而劉姓保母姊妹竟全盤否認，只承認綑綁及打腳底，讓大票國人憤怒又痛心，洗版幫高調「支持死刑」、「支持死刑，還孩子一個公道」。

近兩天，陸續有網友在Threads上發文喊話，「拜託拜託...這個案件真的比網紅案重要多了！除了張家凍檸波波，不要忘了還有我們可愛的寶貝剴剴！3/19再度開庭，這些手無縛雞之力的孩童，更需要我們的關心和力量。」

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她氣憤表示，劉姓保母姊妹在上次偵查庭上，全部認罪坦承犯行；但後來卻在重要犯罪事實「改口翻供」，在庭上只承認有綑綁男童及打腳底，而對於拔牙、拔指甲、推去撞牆、持工具毆打、以爬滿蟑螂的紙杯，裝不新鮮食物打成泥或冰箱廚餘餵食、每天只供一餐，導致男童身體衰弱感染肺炎等，竟通通不認罪。

▲姊妹倆竟否認犯行。（資料照／記者劉昌松攝）

最後，她也直呼，「劉姓保母不但跟家人串證，並急於刪除手機裡與妹妹討論如何虐待被害人的通訊內容，她的丈夫會開船、女兒在中國大陸工作，有資力及逃亡可能，所犯罪名為重罪，請求繼續羈押。」

還有網友加入行列，感嘆「無法想像剴剴當時有多傷心、多絕望，受虐的三個月社工未依規定訪視，甚至離世後在冰櫃等待了三個月，無人處裡，才有熱心的先生協助處理喪禮。最近的議題很多，我們應該花時間關注在更重要的事情上，每一個人都不應該被傷害，我們也都有社會責任，讓社會變得更好。」

▲劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

另外，直播主李川也拍片呼籲，「3月19日剴剴案就要再次開庭，希望大家也可以多多關注。」

對此，大票網友幫高調，洗版表示「願祂能領黑令旗回來找保母」、「一定要死刑！虐待1歲幼兒根本不是人」、「唯一死刑罪不可赦」、「看下面的照片心已經碎了，我無法想像他小小年紀受虐致死的模樣！支持死刑」、「這可惡的保母，希望也被監獄裡的流氓大姐虐待」、「怎麼忍心這樣對待這麽天真無邪的幼童！兩命抵一命，剛好而已」。