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林耀長親赴汐止福山巖　贈匾致謝廟方公益付出

▲汐止福山巖顯應廟獲贈「威靈顯赫」。（圖／新北市民政局提供）

▲為感念廟方長期對於地方里鄰的照顧與奉獻，林耀長代表市長侯友宜贈匾「威靈顯赫」，以表崇高敬意。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為感念廟方長期對於地方里鄰的照顧與奉獻，新北市民政局長林耀長今（12日）代表市長侯友宜赴汐止福山巖顯應廟贈匾「威靈顯赫」，以表崇高敬意。福山巖主祀顯應祖師，秉持祖師公的慈悲精神，長年捐贈獎學金、愛心物資，更多年襄助新北燈會，對推廣社會教化、公益事業不遺餘力。

林耀長表示，汐止福山巖顯應廟在地方社會關懷方面，始終扮演重要角色。自2017年成立「中華福山巖慈善協會」以來，廟方積極投入各類公益活動，包括資助轄內國中小學獎學金、捐贈物資給家扶基金會及老人養護中心等，展現深厚的慈善情懷與社會責任，深獲地方各界讚譽。

▲汐止福山巖顯應廟獲贈「威靈顯赫」。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市民政局長林耀長12日代表市長侯友宜赴汐止福山巖顯應廟參拜。

福山巖顯應廟主祀顯應祖師的金身源自清咸豐八年，自頂泰山巖分靈而來。1945年光復後，地方信徒發起建廟計畫，並於1958年選定現址興建，於1960完成安座典禮。由於地處汐止、鄰近臺北市，成為大臺北地區的重要信仰中心，香火鼎盛。

民政局補充，福山巖顯應廟鄰近汐止橫科山，從山上可俯瞰臺北盆地景緻、南港高架道路錯綜交織的美景，基隆河蜿蜒流過其中，生態豐富、環境雅致，除了參拜行程之外，也是假日放鬆休憩的絕佳選擇。

▲汐止福山巖顯應廟獲贈「威靈顯赫」。（圖／新北市民政局提供）

▲福山巖顯應廟主祀顯應祖師的金身源自清咸豐八年，自頂泰山巖分靈而來。

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