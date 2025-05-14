嘉義基督教醫院攜手玉山銀行　深化永續醫療承諾

▲玉山銀行特別組隊參加嘉基舉辦的8福公益路跑活動 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為強化醫療體系在永續發展上的影響力，嘉義基督教醫院與玉山銀行13日簽署「永續合作備忘錄（MOU）」，希望藉由此次合作展現醫療與金融產業的跨域合作，更展現雙方對永續經營、環境保護與社會責任的堅定承諾。

▲嘉基與玉山銀行共同簽屬永續發展備忘錄(MOU)。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基院長陳煒表示，嘉基秉持「以耶穌基督愛人如己的心，提供優質的全人關懷與醫療照護」的宗旨，其「對上帝有信心、對人有愛心、對土地有盼望」的信、望、愛核心價值與ESG永續理念高度契合，多年來深耕在地醫療照護，並以實際行動投入節能、節水、提高資源使用效率、廢棄物減量與回收再生、環保教育、復育沙灘與植林及積極投入海外義診與國際人道關懷上的努力，三年來也依照國際的標準進行碳盤查，運用更科學、有實證基礎的方法及檢視減碳淨零的成效。他指出：「醫療不僅是治療病痛，更是回應社會需求、促進全球健康福祉的重要行動。」

▲嘉基院長陳煒(左)與玉山銀行林隆政總經理(右)共同簽屬永續發展備忘錄(MOU) 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

玉山銀行林隆政總經理表示，永續發展是全球的重要議題，玉山銀行長期深耕醫療產業，目前已服務40多家的指標型醫院，並與18家醫院簽署ESG合作備忘錄。玉山與嘉基是長期合作夥伴關係，本次雙方簽署合作備忘錄，除加速醫院邁向淨零外，亦延伸嘉基醫院長年投入國際人道醫療的專業行動，玉山銀行將結合全球服務據點與資源整合的能力，除發揮永續金融力量外，更深化台灣在全球醫療關懷上的影響力。



此次合作將聚焦三大面向：一是分享永續經營與策略規劃經驗，包括醫院減碳、永續治理上的實踐；二是推動永續議題的交流與教育訓練；三是深化雙方長期合作，在金融服務與資源整合上共創價值，以及對社會的關懷與海外人道醫療服務。

陳煒也特別感謝玉山銀行過去對嘉基體系的支持，包括捐贈配備齊全的全新救護車、長照福祉車，去年更實際響應我們在泰國大谷地村的醫療服務，捐贈30萬的設備及生活物資，展現企業社會責任的行動力。

雙方皆表示，這次的簽署只是起點。未來，嘉基與玉山銀行將持續攜手，落實聯合國永續發展目標（SDGs），共同為台灣醫療體系的永續轉型帶來具體而深遠的影響。