歐洲議會議員見賴清德喊：團結是防衛力量　要明確向中俄展示

▲總統賴清德接見「歐洲議會議員訪台團」。（圖／總統府提供）



政治中心／台北報導

總統賴清德27日接見「歐洲議會議員訪台團」。丁荷蕾議員在談話中向賴清德表示，民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現，因為團結一致就是防衛力量的一部分。

賴清德表示，博斯納（Reinis Pozņaks）議員和丁荷蕾（Beatrice Timgren）議員去年剛當選，今年就首度訪問台灣，以行動支持台灣，他代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

賴清德指出，上個月歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」以及「共同安全暨防衛政策」，兩項去年度執行報告的決議文，重申歐盟維持臺海現狀的堅定承諾。他說，歐洲議會除了譴責中國持續對臺灣採取軍事挑釁行動，更強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，呼籲歐盟以及會員國持續與台灣密切合作，強化經濟、貿易以及投資連結。

賴清德說，去年經濟部長郭智輝率團出訪歐洲，創下台歐盟經貿高層首次實體對話，期待未來台歐盟關係更加密切，合作領域更加多元。特別是歐盟是台灣最大的外資來源，雙邊在半導體、人工智慧以及綠能等領域高度互補，透過攜手合作，將能打造更具韌性的民主供應鏈，也為全球繁榮發展貢獻心力。

賴清德指出，期待未來兩位議員在歐洲議會繼續發揮影響力，共同支持台歐盟簽署「經濟夥伴協定」，不僅創造互惠雙贏的發展，更鞏固彼此的經濟安全、提升國際競爭力。他也希望透過這次來訪，訪賓對台灣有更深入的了解與認識，留下美好印象，並歡迎未來常常來訪，讓台歐盟關係不斷提升。

▼總統賴清德接見「歐洲議會議員訪台團」。（圖／總統府提供）



博斯納議員致詞時則表示，他來自拉脫維亞，儘管遠在地球的另一端，但深刻理解台灣人民的感受，因為拉脫維亞也有一個強大的鄰國，聲稱拉脫維亞屬於他們，不幸的是，歐洲已發生戰爭。但他相信彼此的處境非常相似，鄰國都使用假訊息攻擊手段。

博斯納議員指出，我們正處於極具挑戰的時代，所做的選擇將決定這個世界未來的樣貌，是以法治至上、還是以武力和侵略為主導的世界。身為來自小國的人民，他非常清楚，我們別無選擇，只能捍衛一個以法治為基礎的世界。因此現在對全世界的民主國家來說，團結一致以共同捍衛自由、價值及民主，至關重要。

丁荷蕾議員致詞時說，她非常喜歡台灣和這裡的食物，天氣也十分宜人。不過，訪團此行更重要的原因是為了共享的價值基礎，與世界其他民主國家發展良好的關係並團結一致，這對她的國家瑞典和歐洲而言都非常重要。

丁荷蕾議員提到，如同博斯納議員稍早所說，他們面臨來自俄羅斯的重大威脅，這從歐洲議會也可以明顯看到。事實上，歐洲內部正發生一場戰爭，這場戰爭也讓大家看到，相互支持至關重要。她認為，俄羅斯原本以為能輕鬆接管烏克蘭，但事實並非如此，因為所有歐洲國家都挺身而出，提供烏克蘭武器和支持。

丁荷蕾議員指出，這就是為什麼民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現，因為團結一致就是防衛力量的一部分。