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社會 社會焦點 保障人權

黃燈還要衝「猛撞待轉車」3人重摔零件噴飛　恐怖畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉中山路一段與永久路口昨(26日)下午發生一起驚險的機車對撞事故，24歲蔡姓男子騎乘機車雙載，沿中山路一段南往北方向行駛，疑似路口號誌轉為黃燈而加速通過，與從待轉區綠燈起步、59歲邱姓男子騎乘的機車發生猛烈碰撞噴飛倒地，3都被噴飛摔地，所幸只有手腳擦挫傷，無生命危險，確切肇因尚待釐清。

車禍事件發生在5月26日下午4時05分，根據路口監視器畫面顯示，事發時中山路方向的號誌剛由紅燈轉為綠燈，待轉區機車於是起步，結果蔡男的機車突然從左側竄出，高速撞上邱男的機車，強大撞擊力導致2車3人當場彈飛倒地，機車零件散落一地，現場怵目驚心。

▲彰化永靖鄉機車路口對撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化永靖鄉機車路口對撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方到場後對雙方進行酒測，結果均為0.00mg/L，且駕照狀態正常。蔡男自行就醫，後座乘客楊女表示未受傷；邱男則由救護車送往員林基督教醫院救治。經初步檢查，雙方駕駛僅手腳擦挫傷，機車受損，幸無生命危險。

員林警分局表示，已調閱相關路口監視器畫面，肇事原因尚待進一步調查釐清，呼籲用路人行經路口時應減速慢行，切勿搶快通過黃燈，綠燈起步時也應注意左右來車，共同維護交通安全。這起事故再次提醒民眾，路口如虎口，稍有不慎就可能造成嚴重後果。

▲彰化永靖鄉機車路口對撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化永靖鄉機車路口對撞，警消到場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化永靖鄉機車路口對撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲路口對撞造成機車毀損。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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