高雄騎士鬼切！害3車連環撞　他回頭看1眼跑了...超劣畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區力行路昨天（26日）下午發生一起肇事逃逸車禍！一名男騎士行經路段時突然往右急切，導致後方三輛機車閃避不及，追撞在一起。令人氣憤的是，肇事騎士僅回頭看了一眼隨即落跑。警方已鎖定一名34歲鄭姓車主身分，將通知他到案說明，並追究其刑責。

這起事故發生在昨天下午6點03分左右，林園分局接獲通報後，立即派遣大寮所及交通分隊員警趕往現場處理，並疏導交通。根據警方初步調查，當時肇事男騎士沿力行路南往北方向直行，行經肇事地點時，不明原因突然往右鬼切，後方29歲李姓女騎士反應不及撞上後倒地。緊接著，後方兩名分別為61歲及58歲的陳姓男騎士也因閃避不及，再次發生連環追撞。三名受傷騎士均自行就醫，所幸傷勢不重。

▲▼大寮區力行路昨天（26日）下午發生一起驚險的肇事逃逸車禍！一名男子騎士行經大寮區力行路時突然往右急切，導致後方三輛機車閃避不及，陸續發生碰撞，而肇事騎士僅回頭看了一眼，便隨即離去。（圖／記者吳世龍翻攝）

離譜的是，肇事男騎士在事故發生後，僅回頭看了一眼倒地的騎士，隨即像若無其事般地騎車離開現場，林園分局表示，目前已透過監視器畫面鎖定肇事車輛，確認車主為一名34歲的鄭姓男子。警方將迅速通知鄭姓車主到案說明，釐清事發經過及肇事責任，並將依相關法規偵辦。