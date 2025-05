冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

▲班機遇上冰雹風暴,機鼻被砸出大洞,機上乘客驚慌哭喊。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

印度靛藍航空公司(IndiGo)一架載著227名乘客的班機21日起飛,但班機即將抵達目的地之際遇上猛烈冰雹風暴,機鼻被砸出大洞,機上乘客陷入恐慌。當時機艙乘客緊抓椅背、尖叫哭泣的影片曝光,整個過程讓機上乘客直呼「大家以為會墜毀」。

These were the chaotic scenes inside the @IndiGo6E flight from Delhi to Srinagar hit by a hailstorm midway on Wednesday evening

(Video by passenger Sheikkh Samiullah, CEO of FastBeetle) @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/CECr1Wh8nw