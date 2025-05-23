　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲班機遇上冰雹風暴，機鼻被砸出大洞，機上乘客驚慌哭喊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度靛藍航空公司（IndiGo）一架載著227名乘客的班機21日起飛，但班機即將抵達目的地之際遇上猛烈冰雹風暴，機鼻被砸出大洞，機上乘客陷入恐慌。當時機艙乘客緊抓椅背、尖叫哭泣的影片曝光，整個過程讓機上乘客直呼「大家以為會墜毀」。

India Today、CNN等報導，這架靛藍航空6E-2142班機21日下午5時許從首都新德里飛往印控克什米爾地區最大城市斯利那加（Srinagar），起初飛行相當順利，但卻突然遇上冰雹風暴，機師立刻向空中交通管制機構通報緊急狀態，接著設法把飛機降落在斯利那加機場。

依據機上乘客拍攝的畫面，當時冰雹不斷打在機身上，導致飛機劇烈搖晃，眾人嚇得驚慌失措，哭泣、尖叫、祈禱聲不斷。機上乘客薩米烏拉（Samiullah）透露，在亂流發生當下，機身顛簸程度相當劇烈，「我還以為那是我人生最後一趟飛行，大家當時都覺得會墜毀。我很常搭飛機，但從來沒遇過這種事」。

不只如此，當薩米烏拉下飛機時，這才發現飛機機鼻被砸出大洞，感到更加震驚。

所幸班機最終平安降落，所有乘客與機組人員安全撤離。不過由於飛機受損嚴重，航空公司要求這架飛機停飛進行緊急維修。另名乘客則是感謝機組人員的冷靜與專業。

美國交通部前監察長、CNN交通分析師夏沃（Mary Schiavo）指出，這類事件並不少見，冰雹會對飛機造成嚴重損壞，包括擊破機鼻、損壞擋風玻璃，不過許多飛機仍可安全降落，但有時惡劣天氣不會顯示在雷達上，通常意識到的時候早已深陷其中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解
快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行
肩傷竟是投手絕症？王尉永哽咽謝妻子拉他一把
明天雷雨襲全台　下周雨勢更猛
桃園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了
78歲老董4度違規黑歷史曝光！　無照就被抓2次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

不倫岳母懷孕生子！印尼人夫和妻子離婚　再婚變她繼父

日本自衛隊教練機墜機　防衛省：確認2飛官殉職

泰女星遭警二代前男友家暴！腫成豬頭還噴血　恐怖囚禁畫面曝光

川普禁哈佛收國際學生QA一次看　哈佛講師：削弱美國軟實力

日本飛機滑行中「輾過水泥碎片」故障！超扯原因曝：機長誤闖工地

快訊／日購物中心「催淚噴霧攻擊」！　32人眼睛、喉嚨刺痛

家園遭龍捲風摧毀　深情老夫妻「緊抱彼此不放手」一同斷臂

22歲巴西正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！　鮮血狂噴畫面曝

富豪砸44億搶和川普吃飯　台灣買家受邀出席迷因幣晚宴

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

不倫岳母懷孕生子！印尼人夫和妻子離婚　再婚變她繼父

日本自衛隊教練機墜機　防衛省：確認2飛官殉職

泰女星遭警二代前男友家暴！腫成豬頭還噴血　恐怖囚禁畫面曝光

川普禁哈佛收國際學生QA一次看　哈佛講師：削弱美國軟實力

日本飛機滑行中「輾過水泥碎片」故障！超扯原因曝：機長誤闖工地

快訊／日購物中心「催淚噴霧攻擊」！　32人眼睛、喉嚨刺痛

家園遭龍捲風摧毀　深情老夫妻「緊抱彼此不放手」一同斷臂

22歲巴西正妹網紅直播中「遭男友連砍9刀」！　鮮血狂噴畫面曝

富豪砸44億搶和川普吃飯　台灣買家受邀出席迷因幣晚宴

波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

妻婚前獨自買房「婚後要老公平攤房貸」　男崩潰：90%薪水沒了

古久保看孫易磊：直球從U18就很有魅力　激賞新庄大膽調度

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

國際熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

未來外國人「持1證件」才能換發日本駕照！

即／川普下令哈佛「禁收國際學生」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

飛機也有站票？　傳廉航最快明年推出

川普大又美法案　眾議院表決通過

北韓驅逐艦下水「船底就破洞」！擱淺照曝

台灣有事各國相助？4組人馬很關鍵

1.4億標下大谷紀念球　台灣優式資本年報酬率51%

「又大又美」法案恐讓債務惡化　美股微跌

快訊／北海道規模5.6地震！

東京JR大量列車「集電弓」異常　宣布緊急停駛

更多熱門

相關新聞

災難片／印度客機遇冰雹狂襲！

災難片／印度客機遇冰雹狂襲！

一架由印度IndiGo航空營運的客機在從新德里飛往斯利那加的航程中，突遇猛烈冰雹風暴，導致機身嚴重受損，乘客一度陷入恐慌，慶幸最終在機組員妥善處置下成功安全降落，不過機鼻受損程度令人看了心慌。

Honda二輪累計量產5億台

Honda二輪累計量產5億台

Honda調整策略油電車成主力

Honda調整策略油電車成主力

經濟成長最快是這國　遠超歐美中

經濟成長最快是這國　遠超歐美中

婚禮開始15分鐘「新郎倒地」　心臟病發亡

婚禮開始15分鐘「新郎倒地」　心臟病發亡

關鍵字：

印度靛藍航空冰雹

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面