冰雹砸破機鼻！印度客機狂晃直擊片曝光　乘客嚇爆：以為會墜毀

▲班機遇上冰雹風暴，機鼻被砸出大洞，機上乘客驚慌哭喊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度靛藍航空公司（IndiGo）一架載著227名乘客的班機21日起飛，但班機即將抵達目的地之際遇上猛烈冰雹風暴，機鼻被砸出大洞，機上乘客陷入恐慌。當時機艙乘客緊抓椅背、尖叫哭泣的影片曝光，整個過程讓機上乘客直呼「大家以為會墜毀」。

These were the chaotic scenes inside the @IndiGo6E flight from Delhi to Srinagar hit by a hailstorm midway on Wednesday evening

(Video by passenger Sheikkh Samiullah, CEO of FastBeetle) @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/CECr1Wh8nw — S. Lalitha (@Lolita_TNIE) May 21, 2025

India Today、CNN等報導，這架靛藍航空6E-2142班機21日下午5時許從首都新德里飛往印控克什米爾地區最大城市斯利那加（Srinagar），起初飛行相當順利，但卻突然遇上冰雹風暴，機師立刻向空中交通管制機構通報緊急狀態，接著設法把飛機降落在斯利那加機場。

依據機上乘客拍攝的畫面，當時冰雹不斷打在機身上，導致飛機劇烈搖晃，眾人嚇得驚慌失措，哭泣、尖叫、祈禱聲不斷。機上乘客薩米烏拉（Samiullah）透露，在亂流發生當下，機身顛簸程度相當劇烈，「我還以為那是我人生最後一趟飛行，大家當時都覺得會墜毀。我很常搭飛機，但從來沒遇過這種事」。

不只如此，當薩米烏拉下飛機時，這才發現飛機機鼻被砸出大洞，感到更加震驚。

所幸班機最終平安降落，所有乘客與機組人員安全撤離。不過由於飛機受損嚴重，航空公司要求這架飛機停飛進行緊急維修。另名乘客則是感謝機組人員的冷靜與專業。

美國交通部前監察長、CNN交通分析師夏沃（Mary Schiavo）指出，這類事件並不少見，冰雹會對飛機造成嚴重損壞，包括擊破機鼻、損壞擋風玻璃，不過許多飛機仍可安全降落，但有時惡劣天氣不會顯示在雷達上，通常意識到的時候早已深陷其中。