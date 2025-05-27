Google AI Studio也能Vibe Coding了　寫程式像聊天一樣簡單

▲Google AI Studio 近日推出多項重要功能升級。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google AI Studio 近日推出多項重要功能升級，包括正式整合「Gemini Code Assist」至Apps區域、開放URL擷取支援，以及新增支援低資源裝置的多模態開源模型Gemma 3n E4B，為開發者打造更即時、高效與適應性強的人工智慧開發環境。

根據《TestingCatalog》報導，最新版本AI Studio最大亮點是支援「vibe coding」，開發者可以直接在Apps區塊內撰寫與修改程式碼，系統將即時回饋並提供程式碼差異（diff）視覺化輔助，等同於把一套具備AI助理的程式開發工具植入平台之中。此外，AI Studio現已「具備原生網址擷取功能」，不需再仰賴傳統搜尋引擎提供語意依據，讓像Gemini這類生成式模型可直接存取並分析特定網頁的文字內容，有助於提高資料擷取的即時性與正確性。

另一項重要更新為新增Gemma 3n E4B模型。該模型具備開源、多模態、輕量化等特性，專為低資源裝置優化，支援文字、影像與音訊等輸入形式，並整合高效參數快取與創新MatFormer架構，可在有限資源下執行高達32,000 tokens的上下文處理，支援多語言輸入，是目前Google對低功耗AI裝置布局的重要一步。

整體而言，Google此次更新顯示其持續朝向「無痛開發」、「內容即時性」與「模型輕量化」三大目標邁進，不論是新手工程師還是資深開發者，都能在AI Studio中獲得更強大且彈性的AI應用開發支援。