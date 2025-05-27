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家寧2部片觀看量驚人！　網看懂「她的操作」：其實很厲害欸

▲▼家寧。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲家寧已發布兩部片說明。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」家寧、Andy分手後撕破臉，家寧22日、昨（26）日都發布影片說明，但似乎還沒有說明完，影片末都會說「我們下集見」，讓不少網友越看越沒耐心，而其中就有人則看懂家寧的操作，直呼「很厲害」。

家寧22日發布4分鐘多的影片，昨日又發布6分鐘多的影片，都在說明與Andy的糾紛。在兩部影片中，家寧都是拿出準備好的內容照稿讀，而在影片最末，也都有說「我們下集見」，告訴觀眾她還沒有說明完畢，要大家等待她的下一部片。

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至截稿前，22日發布的「真相【秘月期POPOO】」已累積119萬次觀看次數；最新發布的「真相 Part2 【秘月期POPOO】」，不到一天就累積了36萬次觀看次數，與Andy老師最新發布的影片，只差5萬。

▲▼家寧。

對此，就有網友質疑，家寧這樣做是為了流量，「其實這個操作很厲害欸，影片一直發，流量一直進，熱度一直有，進度一直無，真的是大智若愚，大巧不工，受教了，獲益良多，感恩家寧、讚嘆家寧」、「事實就是洗個流量」、「下集到什麼時候？賺流量喔」、「總是要趁機削點流量財啊，雖然都是來罵的」。但也有網友認為，「其實熱度還是有掉啦，看播放量就知道了，扛不到5集，應該就差不多了」。

另也有網友直呼，「是要分成76集做成甄嬛傳嗎」、「對不起，好奇心驅使我還是不爭氣的給她流量了，但我沒想到我們下集還要再見」、「等了兩個月，你給我看這個，還又分上下集，我頭好痛」。

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