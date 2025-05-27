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犯下性侵謀殺！美前警局長「變裝越獄」　當局：極度危險

▲▼犯下性侵謀殺！美前警局長「變裝越獄」　當局警告：極度危險。（圖／翻攝斯通郡警長辦公室）

▲哈汀25日下午「變裝越獄」成功。（圖／翻攝斯通郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州（Arkansas）驚傳逃獄事件，56歲囚犯哈汀（Grant Hardin）靠著「變裝」成功逃脫，目前依然下落不明。此人曾在小鎮蓋特韋（Gateway）擔任警察局長，卻接連犯下性侵與謀殺案件，被判入獄數十年，被當局警告「極度危險」。

NBC、ABC等外媒報導，阿肯色州懲教署、當地警方證實，25日下午2時50分左右，哈汀穿著一套激似執法人員制服的自製服裝，從監獄安全通道，成功逃出卡利科羅克中央北部監獄（Calico Rock North Central Unit）。

斯通郡（Stone County）警長隆恩（Brandon Long）表示，25日晚間至26日凌晨，監獄附近道路都被封鎖，以利展開攔檢作業，確保哈汀並未偷走車輛，或者挾持無辜駕駛逃逸，但截至26日晚間，當局仍在搜索他的下落，「我非常害怕，這傢伙可能在事件落幕前，傷害或殺死某人。」

哈汀2016年在蓋特韋擔任警察局長，2017年10月承認槍殺59歲自來水公司職員艾普頓（James Appleton），被判定第一級謀殺罪名成立，處以30年有期徒刑，2018年又因為DNA證據，被證實是1997年性侵小學老師哈利森（ Amy Harrison）的惡狼，判處50年監禁。

哈汀2017年入獄服刑至今大約8年，他身高6英尺（約183公分）、體重259磅（約118公斤），被斯通郡警方形容為「極度危險」，若民眾發現其蹤跡，不應該私自接近，而要趕緊通報當局。

目前，阿肯色州懲教署、州警及其他執法部門，都在合作尋找哈汀的下落，並且也出動了警犬及無人機，但26日的雨勢增添了搜索難度。此外，哈汀曾在執法部門工作，也讓事情變得棘手，因為他或許知道警方正在尋找什麼線索，並且了解他們的搜索策略。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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