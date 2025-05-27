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45萬股未上市股票還有山坡地　彰化分署法拍會6/3登場

▲彰化分署將於6/3日法拍中和紡織45萬股及彰投山坡地及透天厝等等。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署將於6/3日法拍45萬股中和紡織未上市股票。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化分署將於6/3日舉辦「123拍賣會」，有彰化南投透天厝及低價山坡地，其中最受矚目的是未上市45萬股中和紡織股票。中和紡織由吳三連、吳火獅等企業家於70年前創立，近年更跨足房地產開發，在北市大同區推出大稻埕指標建案，每坪突破120萬元。該公司資本額逾5億元，分署強調，此次拍賣是投資人難得的進場機會。

本次拍賣的股票源自中和紡織創辦人之一的遺產稅案件，繼承人委託律師交出45張股票（每張1萬股），希望以拍賣所得抵償欠稅。以每股面額10元計算，總面額達450萬元，拍賣設有底價但未公開。有意投標者需於當日上午9點40分前至彰化分署拍賣室登記，並繳納100萬元即期本行支票作為保證金，10點開始舉牌競價，最高出價者且達底價即可得標。

▲彰化分署將於6/3日法拍中和紡織45萬股及彰投山坡地及透天厝等等。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署將於6/3日舉辦法拍會。（圖／彰化分署提供）

彰化分署將於「123拍賣會」6月3日下午，拍賣南投草屯虎山的三筆山坡地，面積約474坪，產權完整非持分，已進入三拍階段，總價155萬元，每坪單價約3千餘元。此外，還有彰化市、埔心、南投市、竹山、名間、仁愛、中寮等地的土地，以及溪州、田尾、二林與和美的透天厝與大樓物件，適合有置產需求的民眾參考。

彰化分署指出，值得注意的是，本次拍賣會是彰化分署在彰化市中山路農會大樓舉辦的最後一場法拍會，物件豐富，從未上市股票到低價山坡地均有，投資人及購屋族可把握機會，詳情請參閱彰化分署官方拍賣公告。

▲彰化分署將於6/3日法拍中和紡織45萬股及彰投山坡地及透天厝等等。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署將於7/1日搬遷到員林市新廳舍。（圖／記者唐詠絮攝）

同時提醒民眾，彰化分署預計7月1日將搬遷至員林市新廳舍。為方便民眾參與，分署開放通訊投標，投標文件須於6月2日前寄達「彰化光復路郵局23-119號信箱」，分署將專人處理並通知。現場投標則於6月3日下午2點30分至3點受理，3點準時開標。

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