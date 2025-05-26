搶市價40萬金項鍊變現！27歲男花剩20多萬　睡大覺被警逮捕　

▲南投27歲男(白衣男)搶價值40萬的金項鍊，睡夢中遭逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市區昨（25）日晚間發生一起銀樓搶案，警方展現高效率的打擊犯罪能力，僅數小時內成功逮捕嫌犯並追回大部分贓款，彰顯維護社會治安的堅定決心。

南投警分局指出，27歲林姓犯嫌於案發當晚佯裝顧客進入一家知名金飾銀樓，趁店家不備搶走市價近40萬元的金項鍊後騎乘機車逃逸。被害人試圖制止嫌犯，導致手腳擦挫傷。警方接獲報案後，立即成立專案小組展開追緝行動。

警方迅速調閱案發地點及周邊道路的監視器畫面，並擴大封鎖線及啟動區域聯防機制。經過徹夜分析嫌犯可能的逃逸路線，專案小組於26日清晨5時在南投縣竹山鎮一民宅內成功逮捕嫌犯林某，當時嫌犯正在睡夢中。警方在現場起獲嫌犯變賣金飾後剩餘的贓款約20多萬元。全案目前已依《刑法》準強盜罪移送南投地方檢察署偵辦。

南投分局長洪秋賢表示，警方對於任何形式的犯罪絕不姑息，尤其是涉及財產安全的強盜案件。本次銀樓搶案能在短時間內迅速偵破，充分展現警方同仁的專業與辛勤付出。他強調，未來將持續加強巡邏勤務，提升見警率，讓犯罪分子無機可乘，確保南投縣治安的穩定。