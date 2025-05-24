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父曾衝數發部開槍！民宿小老闆不滿員工討勞健保…開槍險打死他

▲▼張男在南投經營的民宿前業主是知名八點檔女星 。（圖／翻攝民宿臉書）

▲南投清境農場知名民宿「清境之星」張姓老闆槍擊員工遭判9年。（圖／翻攝民宿臉書）

記者郭玗潔／台中報導

南投清境農場知名民宿「清境之星」老闆張韋丞槍擊員工，只因不滿員工提及他沒有勞健保及其他經營糾紛，張男就憤而拿槍從頸部射入員工胸椎，導致員工重傷，送醫急救雖撿回一命，但右下肢偏癱，功能無法回復。南投地院審理，法官依張男犯非法持有非制式手槍罪處3年10月，併科罰金5萬元，殺人未遂罪判處7年徒刑。應執行9年徒刑。可上訴。

去年3月張盛德認為政府亂花錢，加上陸客不來導致生意蕭條，持制式霰彈槍連轟數位發展部大門3槍，台北地方法院審理後，依槍砲、恐嚇、毀損等罪判張4年10月徒刑、併科罰金8萬元，沒想到他的兒子張韋丞也捲入槍擊案。

判決指出，張韋丞於2023年8月6日凌晨，在民宿房間門前與歐姓員工談論經營問題，歐男表示，自己任職半年了，但張男仍沒有幫他辦理勞健保，又提到民宿配合的載客司機不受管理，及民宿經營糾紛等問題。張男越聽越不滿，突然拿出手槍上膛，指向歐男脖子，歐男見狀用雙手抓住手槍反抗，張男仍朝歐男頸部射擊，彈頭從歐男頸部射入胸腔，貫穿氣管並擊破脊椎中第一節胸椎後，造成歐男血胸，且因第1胸脊髓損傷合併右下肢偏癱而倒地不起，差點死亡。

▲▼數發部開槍 。（圖／網友提供）

▲張男的父親張盛德在他犯案隔年，也走進數發部連開3槍。（資料照／網友提供） 

張男見歐男倒地，向民宿內其他人呼救，並將歐男送醫急救，張男則在警察抵達醫院時，主動向警員自首非法持有手槍，並同意警方到民宿案發房間搜索。而歐男經治療，雖撿回一命，但右下肢偏癱無力，已嚴重減損肢體機能。張男也依殺人未遂等罪起訴。

張男雖辯稱，是歐男把玩手槍時，不慎打到自己，若不是他及時呼救，歐男在劫難逃，所以他對歐男可說是有救命之恩。

不過證據顯示，歐男若玩槍時中槍倒地，手槍應掉在歐的身邊，警察卻在房內床邊櫃上發現作案手槍，且歐男中槍角度也不符合把玩的彈道。另外，歐男在醫院插管救治時，因無法言語，在護理師提供紙筆後，歐男以文字表示自己遭「老闆」、也就是張男開槍射擊。

▲▼數發部，數位發展部遭開槍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張盛德槍擊數位發展部大樓後，遭警方趕來壓制，查扣他攜帶的2把槍械與60多發子彈。（資料照／記者黃彥傑攝）

法官認為，拿槍射擊能奪人性命，是眾所皆知的事情，張男基於殺人犯意持槍射頸屬實，不過因自首並繳交全部槍械、彈藥，可在非法持有非制式手槍部分，減輕其刑，另張男著手殺人後，呼救其他人並將歐男送醫，就殺人未遂部分，也能減輕其刑，審酌張男未賠償受害人，從事民宿經營及登山嚮導，與祖母、父親及胞弟共同生活等情，依犯非法持有非制式手槍罪，處3年10月，併科罰金5萬元，又犯殺人未遂罪，處7年徒刑。應執行有期徒刑9年。

張男再上訴，辯稱他拿著槍枝指向歐男，僅是恫嚇他，沒有殺人的犯意，沒想到歐男用雙手搶他手中的槍枝，可能因此導致槍枝走火，應是過失傷害致重傷罪責等語。不過台中高分院不採信他說法，駁回上訴。可上訴。

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