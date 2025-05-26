臺灣夢兒少社區築夢基地評選結果出爐　南投新增2社區

▲埔里鎮慈恩社區於5月18日舉辦「113年度臺灣夢兒少築夢基地成果展」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」114年度社區築夢基地評選結果出爐；南投縣再添竹山鎮延正社區與埔里鎮珠仔山社區兩個新案通過審查；縣政府社會及勞動局指出，該縣「築夢基地」總數已達6處，仍穩坐全國第一，顯見其地方社區團體長期投入兒少發展和安全的努力成果。

「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」為中國信託慈善基金會與衛福部合作推動，結合在地社區為孩子打造「築夢基地」，提供弱勢孩童多元陪伴與在地特色課程、營養餐食，並動員社區組織志工，建構兒少社會安全網絡，並鼓勵各地深耕社區兒少陪伴與創意發展，全國僅選出33個基地，而南投縣就囊括6席。

縣府社勞局表示，南投縣先前有四個築夢基地通過續案審查，分別為南投市營南社區、竹山鎮中崎社區及埔里鎮慈恩社區，各獲得120萬元補助，以及草屯鎮平林社區獲得110萬元，今年度加入的埔里鎮珠仔山及竹山鎮延正等2個社區，各獲得110萬元補助。

其中埔里鎮慈恩社區自110年起參與計畫試辦，持續打造「慈恩築夢基地」課後陪伴班，每週三天固定陪伴20位在地兒少，結合多元課程、營養餐食、環境教育、品格養成與社區服務，打造出在地支持網絡，社區志工與家長共同投入，發展出獨具特色的「志工家庭模式」，是南投縣推動福利社區化的典範，該社區也於5月18日舉辦「113年度臺灣夢兒少築夢基地成果展」，展現三年多來深耕兒少陪伴的成績。

全台各縣市目前通過基地數量如下：南投縣6個，彰化縣、高雄市各4個，嘉義縣、台中市、新北市各3個，雲林縣2個，而台北市、基隆市、嘉義市、台南市、澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣則各1個。