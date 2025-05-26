外觀怎辨南北粽？　內行教1秒辨識：只需看粽葉顏色

▲每到端午節，網路上都會掀起「南北粽戰爭」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

今年端午節落在5月31日，而每逢這個時節都會掀起「南北粽戰爭」。對此，新莊公有市場菜販廖炯程就分享了「1秒分辨南北粽」的方法，不需要拆開粽子觀察，只需注意粽葉顏色，就能發現「葉色淡的是北部粽、深綠的是南部粽」。

廖炯程今（26）日在臉書發文說到，每年端午節，網路上最激烈的不是龍舟誰划得快，也不是誰立了多少顆雞蛋，而是「快把個端午節改成『粽子節』的粽子」。

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廖炯程說，一派人嫌南部粽水煮糊糊黏黏，另一派人則認為北部粽根本是油飯打包再加熱，「但今天我不想戰南北粽，我只教你『一眼分辨南北粽』的絕招！不用去拆開粽子來看飯粒的黏稠狀態，也不用去觀察是長糯米還是短糯米」。

廖炯程表示，傳統北部粽用的是「桂竹筍殼」，淡黃色、偏白、乾爽，蒸起來香氣溫潤；南部粽則是「竹葉」來包，顏色偏墨綠、油亮，水煮後竹葉香更濃厚，因此只要將南北粽放在一起，「誰長得白，就是北；誰深綠油亮，就是南！這方法比什麼糯米粒、蒸煮方式、口感還要簡單」。

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「外觀不準，我吃到南部粽是下面這種竹筍殼，我宜蘭家裡包粽用的是竹葉」、「現在我吃北部粽都是綠葉包的，南部粽則是用黃葉包的」、「南部粽還有月桃葉粽，北部現在也有用綠色葉子的粽，所以還是要小心問一下」、「廖老闆，你還少說了南、高、屏地區的特殊月桃葉南部粽」、「我阿嬤是北部粽的外表，南部粽的煮法」、「我們家小時候是北部粽的做法，但是是用竹葉」、「以前看葉子準，現在還有人用2種葉子一起包的粽子，超級香」。

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