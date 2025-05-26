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連iPad都有...垃圾摻20kg回收物遭退運　南投市加嚴破袋稽查

▲南投市清潔隊宣布即起針對生活垃圾加嚴破袋稽查。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市清潔隊宣布即起針對生活垃圾加嚴破袋稽查。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市日前運往苗栗縣焚化廠處理之生活垃圾，因夾雜多達20公斤資源回收物，其中甚至有iPad、電池等物品，恐引發火災爆炸等安全風險，慘遭全車退運；南投市公所宣布，即日起啟動加嚴垃圾破袋稽查，若查獲混入不可燃、不適燃或資源回收物品，將依規拒收處理。

南投市清潔隊指出，該車生活垃圾遭苗栗焚化廠退運返場後，即緊急調派近30名隊員於掩埋場垃圾堆進行二次分類，花費1.5小時進行破袋篩分，從約19公噸垃圾中清出近20公斤的資收物，其中除了iPad、電池，還有冰霸杯、計算機、消防水管、碳粉匣、鐵鋁罐、玻璃瓶、塑膠瓶等焚化爐無法處理物品或資源回收物，令人驚駭。

▲▼南投市民垃圾分類不確實，清潔隊二次分類清出iPad、電池。

▲▼部分南投市民垃圾分類不確實，清潔隊二次分類清出iPad、電池。

▲垃圾分類不確實遭退運，南投市清潔隊清出iPad、電池，宣布即刻起加嚴破袋稽查。（圖／南投市公所提供）

▲垃圾分類不確實遭退運，南投市清潔隊清出iPad、電池，宣布即刻起加嚴破袋稽查。（圖／南投市公所提供）

清潔隊指出，上述物品本應透過回收系統妥善處理，卻遭誤丟入一般垃圾，違反焚化爐進廠規定，而電池、3C產品等含有鋰電池或可燃成分的物品，在運送、貯存或焚化過程中若引發火災或爆炸，對運送車輛、掩埋場或焚化廠設備與人員安全都會造成嚴重威脅。

南投市長張嘉哲表示，為避免類似事件再次發生，即日起除既有垃圾車沿線隨機破袋，將對定時定點、社區大樓子車清運，安排專人逐袋破袋檢查；他呼籲市民務必做好垃圾、廚餘、資源回收物分類，尤其是電池、印表機碳粉匣、3C電子產品、高壓氣瓶及玻璃類等重點回收物，切勿將資收物混入一般垃圾袋，以免造成垃圾退運，也增加作業風險，民眾如對資源回收如有疑義，可電洽清潔隊詢問。

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