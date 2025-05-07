白沙屯媽祖首度聖臨南投　張嘉哲夫婦恭送回鑾：等了200年的感動

▲白沙屯媽祖200年首度聖臨南投今回鑾。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香兩百多年來首度踏進南投縣，歷史性的一刻讓眾多南投鄉親激動落淚、熱淚盈眶；南投市長張嘉哲今天（7日）上午恭送媽祖回鑾，並提醒縣民9月27日、28日白沙屯媽祖又將聖臨南投市贊境藍田書院，令人期待。

張嘉哲夫婦於白沙屯媽祖出巡前後，持續奔走跟隨媽祖腳步、於拱天宮和雲林縣境內各廟宇誠心祈求，邀請媽祖來南投；5月6日一早，夫婦倆更率市公所同仁前往雲林林內鄉幾個重要交叉路口，跪地祈求媽祖能進入南投縣，過程中現場氣氛緊張，每一次媽祖的停駕與轉向都牽動著全場數十萬信徒的心，也讓在場的南投人無比焦急，等到轉進南投方向的那一刻，所有人都相當振奮。

張嘉哲表示，媽祖這次於南投縣名間鄉、彰化縣二水、田中都有聖臨，雖然最後沒有進入南投市賜福、相當可惜，但已讓廣大的南投信徒感動、感謝，他也預計本週六、日跟到苗栗通宵白沙屯接駕。

張嘉哲也分享，這次白沙屯媽祖能夠來到南投，其實背後有一段深刻的因緣：張太太兩年前立下一個心願，若能順利接起父母留下的家業並做出成績，就要回饋社會、捐助廟宇，而心中第一個想到的就是白沙屯拱天宮，隨即親自前往白沙屯捐贈沉香、來自南投的中農粉絲和縣農會茶梅，也去捐贈過山邊媽祖，成為她與媽祖接觸的起點。

張嘉哲說，之後太太持續誠心祈求、擲出無數聖杯，成功邀請白沙屯拱天宮三媽於今年9月前來南投市贊境藍田書院，之後更每月更親自赴白沙屯與委員互動，展現誠意，如今終於跟廣大鄉親一起見證歷史，「這是我們等了200年的感動。」而白沙屯媽祖預計今年9月贊境藍田書院，於南崗工業區、中興新村、南投市街區進行繞境，可能路線會再公布，屆時將全城總動員、歡迎全國信徒再次集結，共同歡迎媽祖聖臨。