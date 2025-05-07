垃圾分類釀衝突！斗南老翁餿水潑灑+桶敲頭　清潔隊員提告

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

雲林縣斗南鎮5月3日下午發生一起衝突事件，一名陳姓清潔員作業時遇民眾丟垃圾，因該名民眾垃圾未分類確實，陳員提醒對方應將垃圾投放至正確位置。未料，該名民眾突然暴怒，當場朝陳員潑灑餿水並毆打，導致陳員身上多處挫傷、瘀青。事後陳員報警並提告，全案正由警方進一步偵辦中。

▲ 雲林縣斗南鎮5月3日一名清潔隊員遭民眾攻擊 。（圖／記者游瓊華翻攝）

5月3日下午，斗南清潔隊的陳姓隊員在進行垃圾清運作業時，發現一名80多歲老翁丟棄的垃圾中夾雜了可回收的衣物。陳員遂將衣物取出，要求老翁改丟至後方的資源回收車。不料，老翁疑似誤會陳員拒收垃圾，一時失去理智對陳員攻擊。

透過垃圾車後方行車紀錄器可以看到，老翁聽到陳員提醒後，暴怒拿起手中的廚餘桶朝陳員潑灑。陳員隨後下車欲與老翁理論，卻被老翁冷不防以手中的廚餘桶猛力敲擊頭部。老翁將桶子丟棄後，又抓住陳員的衣領連續徒手毆打，直到其家人與鄰近居民上前制止，老翁才停止攻擊。事後陳員也至派出所報案並對老翁提告。

斗南鎮鎮長沈暉勛得知此事後，今（7）日上午會同環保局秘書沈淑妧及斗南鎮清潔隊隊長許家源，在鎮公所親自發放慰問金給陳姓清潔員，表達對其辛勞付出及遭受民眾不當攻擊的關懷與不捨。

斗南鎮清潔隊隊長許家源表示，目前清潔隊遇到最大的困境就是，民眾垃圾跟回收分類不夠確實，以至於進焚化爐時不符合標準被退運。今年至5月1日已被退運高達五次，希望民眾能互相配合，做好垃圾分類。

斗南鎮鎮長沈暉勛強調，清潔隊員真的很辛苦，希望大家有同理心，可以盡量配合公所的執勤，落實垃圾分類。嚴正譴責暴力，不容許挑戰公權力，堅持捍衛隊員的安全。