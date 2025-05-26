周志懷：「兩國論」在台習以為常　但台獨無害論「會害死台灣」

▲大陸知名涉台學者周志懷。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國台灣研究會常務理事、知名涉台學者周志懷近日表示，台灣社會當前有四個「危險認知」，其中包括「對台獨危害無感的認知」，即台獨與台海和平並不相干，台獨政黨執政也不會影響台海和平，「台獨無害論的結果，當然會害死台灣」。

香港《中評社》報導，周志懷24日在一場會議上，提出衝擊當前台海和平的四個「危險認知」，分別是：台灣社會對大陸的敵對認知、對台獨危害無感的認知、「民進黨保台愛台，國民黨賣台害台」的認知，以及盲目迷信台灣可以「以實力謀和平」的認知。

周志懷依次解釋，第一個危險認知是，台灣社會對大陸的敵對認知。賴清德上台後，台灣社會對大陸的敵對認知更加明顯，致使兩岸對立對抗的共同認知在台灣內部居高不下，這會給台海和平帶來很大風險。

第二個危險認知是，對台獨危害無感的認知。周志懷稱，台灣內部很多人認為，台獨與台海和平並不相干，台獨政黨執政也不會影響台海和平。台灣內部有學者也表示，過去台灣民意對台獨有節制作用，但現在「兩國論」似乎已被大眾習以為常，不覺得台獨危險。「台獨無害論的結果，當然會害死台灣。」

▲賴清德總統。（圖／記者林敬旻攝）

第三個危險認知是，「民進黨保台愛台，國民黨賣台害台」的認知。周志懷說，民進黨長期採用抹紅手段，竭力把國民黨打成「中共同路人」、「在地協力者」，使國民黨感到有「原罪感」，以至於在台灣內部喪失了主導兩岸事務的話語權。

第四個危險認知是，盲目迷信台灣可以「以實力謀和平」。周志懷指出，賴清德在許多場合的講話中都稱要「以實力謀和平」，「台灣很多人居然相信這些話術」。

「這四個危險認知在台灣有很大的普遍性，如果不消除，必然會損害台海和平的根基」，周志懷指出，賴清德上台以後的兩岸政策選擇並不是向和平的方向移動。他稱，台獨與和平是一對孿生兄弟，台灣內部台獨的空間越大，兩岸和平的空間就越小。

周志懷強調，賴清德和民進黨如果不放棄「兩國論」的幻想，不停止台獨挑釁和冒險活動，台灣社會對於兩岸關係的危險認知如果無法改變，兩岸關係和平發展的民意基礎繼續遭到侵蝕，「失去和平支撐的台灣必然會陷入絕境」。