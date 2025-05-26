曾出書分析股市　台中男瞎扯「老闆是賴清德」違法代操詐830萬

▲台中地檢署今天依詐欺等罪起訴趙男。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市趙姓男子曾出版「最強股市技術分析」一書，對股市投資頗有專業，但台中地檢署查出，趙男涉嫌在去年向被害人佯稱，他握有國家級投資訊息、幕後老闆是總統賴清德等假消息，並違法代操8名被害人的股票帳戶、金額高達2億7000多萬元，從中獲得不法所得830萬餘元，檢方今天（26日）依詐欺等罪起訴，法院裁定羈押。

檢方調查，趙男（70歲）著有「最強股市技術分析：從8萬創造出50億財富的技術分析之路」書籍，具備相關專業知識，他涉嫌2024年3月間向古姓被害人謊稱，要比照美國波克夏基金模式成立基金會，且掌握國家級投資訊息，賴清德更是幕後老闆，古聽信於趙，被騙走100萬元會員費。

檢方查出，趙男在2020年起，未經主管機關許可而經營全權委託投資業務，違法代操古等8名被害人的股票帳戶，總額約2億7540萬元，並收取代操費用460萬元8000元及分潤270萬元，不法所得共計830萬8000元。

檢警組成專案小組，在今年4月前往券商公司調閱資料，約談趙男及證券營業員到案說明，檢察官訊問後認定趙涉犯詐欺、證券投資信託及顧問法之未經許可經營全權委託投資業務罪嫌重大，有逃亡、串滅證之虞，當庭諭知逮補，並向法院聲押禁見獲准。

同月底，檢方發動第2波搜索，約談趙的蔡姓助理到案，訊後諭知30萬元交保。另外，為確保沒收、追徵犯罪不法所得，檢方向法院聲請核發扣押裁定獲准，扣押趙名下土地2筆、房屋1棟及金融帳戶。



